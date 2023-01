Selfie na Pelého pohřbu: Infantino vysvětlil, co ho k tomu vedlo

Všechno prý bylo jinak! Šéf FIFA (52) to po své účasti na pohřbu legendárního fotbalisty Pelého (†82) schytal ze všech stran. Pořizovat si na posledním rozloučení jen pár metrů od rakve »selfie« totiž přišlo moc i otrlejším jedincům. Gianni Infantino se teď sám ozval a snaží se nařčení z morbidního chování bránit. Vinu nakonec hodil na rodinu a spoluhráče Pelého

Infantino se k celé záležitosti vyjádřil na sociálních sítích. „Právě jsem se vrátil z cesty do Brazílie, kde jsem měl tu čest zúčastnit se krásné pocty Pelému, která se konala ve Vila Belmiro v Santosu. Jsem zděšen poté, co jsem byl informován, že jsem evidentně některými lidmi kritizován za to, že jsem si včera na obřadu pořídil selfie a fotografie,“ popisuje svůj údiv nad tím, že lidem připadalo divné jeho focení kousek od mrtvého těla Pelého.

„Rád bych vysvětlil, že jsem byl poctěn, že mě spoluhráči a rodinní příslušníci geniálního Pelého požádali, zda bych se s nimi mohl vyfotit. A já jsem samozřejmě okamžitě souhlasil. V případě selfie Pelého spoluhráči požádali, abychom si udělali fotku všichni dohromady, ale nevěděli, jak to udělat. Tak abych jim pomohl, vzal jsem telefon jednoho z nich a vyfotil nás všechny za něj,“ vysvětlil švýcarský činovník.

Záhy se Infantino postavil do role dobroděje, který bude svou laskavost prokazovat lidem i v budoucnu navzdory tomu, jakkoliv negativní reakci mu to přinese: „Pokud vstřícnost vůči Pelého spoluhráčům vyvolává kritiku, rád ji přijmu a budu i nadále vstřícný, kdekoli budu moci, vůči těm, kteří se podíleli na psaní legendárních fotbalových stránek.“

„Mám k Pelému a k tomu včerejšímu ceremoniálu takovou úctu a obdiv, že bych nikdy neudělal nic, co by bylo jakkoli neuctivé,“ ujistil veřejnost muž, který se netají tím, že by si v budoucnu přál uspořádat fotbalový šampionát v Severní Koreji.

„Doufám, že ti, kteří něco zveřejnili nebo řekli, aniž by o tom věděli a aniž by si zjistili informace, by mohli mít tolik slušnosti a odvahy, aby uznali, že se mýlili, a opravili to, co řekli,“ hřměl Infantino na konci svého vzkazu, aniž by se zamyslel nad tím, že navzdory jakékoliv prosbě nebývá úplně standardní se fotit pár metrů od rakve, ve kterém leží mrtvý člověk.

Slavný brazilský fotbalista Pelé zemřel koncem prosince po dlouhém boji s rakovinou tlustého střeva. Smuteční obřad začal v pondělí, kdy mohla veřejnost k jeho rakvi dorazit a vzdát mu ještě naposledy hold. V úterý byly pak ostatky sportovní legendy uloženy na hřbitově Memorial Necrópole Ecumenica, který je nejvýše položeným místem k poslednímu odpočinku.