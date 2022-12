Zemřel Pelé (†82). Fotbal přišel o legendu, Brazilec třikrát vyhrál MS

Svět už nebude jako dřív. Ten fotbalový rozhodně ne. Ve věku 82 let ve čtvrtek zemřel jeden z velikánů tohoto sportu, král kreativity a představivosti – Brazilec Edson Arantes do Nascimento, známý jako Pelé. Svou kariéru spojil s týmem FC Santos, později nastupoval také za New York Cosmos. Nastřílel přes 1 200 gólů. Lepšího hráče v historii fotbalu nebylo. A dost možná už nikdy nebude.

Výstavně hlavičkoval, nedostižně střílel i přihrával. Viděl to, co jiní neviděli, uměl to, co jiní ne. Třikrát s Brazílií ovládl světový šampionát, poprvé ještě jako teenager v 17 letech. Těch malých i větších kluků, kteří k němu napříč generacemi shlíželi a chtěli být jako on…

„Hrál hru, ke které se přiblížilo jen pár vyvolených. Možná nás opustil, ale navždy bude mít fotbalovou nesmrtelnost,“ pronesl v kondolenci někdejší vynikající útočník Gary Lineker. „Fotbalový král nás opustil, ale jeho odkaz nebude nikdy zapomenut,“ doplnil současný fenomén Kylian Mbappé.

Brazilská modla kariéru končila s bilancí 1 279 gólů, čím je zapsána v Guinessově knize světových rekordů. To byl Pelé, mnohými zcela právem označován za vůbec nejlepšího fotbalistu historie. „Pouze jednou jsem ho viděl něco pokazit, špatně hodil aut,“ vzpomínal výstižně před lety na brazilskou hvězdu Josef Masopust.

Od loňského září se Pelé léčil s rakovinou tlustého střeva a od 29. listopadu byl hospitalizován v nemocnici v Sao Paulu. Celý svět věděl, že se jedna naprosto výjimečná cesta chýlí ke svému konci.

Ještě stihl ocenit Lionela Messiho za jeho první titul na mistrovství světa v Kataru. Před Vánocemi ošetřující lékaři oznámili, že se Pelého už tak nedobrý zdravotní stav výrazně zhoršil.

„Pokračujeme tu. V boji a ve víře. Ještě jedna společná noc,“ napsala emotivně jeho dcera Kely. Smutnou zprávu, které se nejen celá Brazílie obávala, ovšem nebylo v lidských silách odvrátit.

„Vše, co jsme, jsme díky Tobě. Nekonečně Tě milujeme. Odpočívej v pokoji,“ vypustila rodina do světa vzkaz s dojemnou fotografií. Nemocnice uvedla, že Pelé zemřel v 15:27 místního času na mnohočetné selhání orgánů související s postupem rakoviny a celkovým zdravotním stavem.

Do Evropy nikdy nepřestoupil

Pelé se narodil 23. října 1940 v osmdesátitisícovém městě Três Corações rodičům Celeste Arantesové a Joãovi Ramosovi do Nascimentovi, známému ve fotbalovém světě jako Dondinho. Vyrůstal v chudých podmínkách a právě fotbal byl jednou z mála cest, jak se z nich dostat.

Významným krokem proto byla Pelého návštěva Santosu v roce 1956. V přístavním městě natolik ohromil trenéra Lulu, že ještě v témž roce podepsal profesionální smlouvu.

7. září se pak mohl radovat ze svého prvního gólu v profesionálním fotbale. Pelé ho vsítil coby střídající hráč v zápase proti Corinthians de Santo André. V barvách Santosu nakonec získal šest mistrovských titulů, dvakrát vyhrál Pohár osvoboditelů a jednou Interkontinentální pohár.

V klubu, jehož dres oblékal v nedávné minulosti například také Neymar, působil Pelé v letech 1956-1974. Na závěr kariéry si pak vyzkoušel angažmá v USA, a to v celku New York Cosmos, kde hrál do roku 1977. O Pelého služby projevila zájem řada evropských klubů, například Real Madrid či Manchester United. On se však na starý kontinent nikdy nevydal.

Zkusil filmy i politiku

Brazilskou reprezentaci dovedl Pelé k třem titulům světových šampionů. Na šampionátech 1958, 1962, 1966 a 1970 odehrál 14 zápasů a vstřelil 12 branek. S celkem 77 brankami zůstává nejlepším kanonýrem brazilské reprezentace. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ho vyhlásila nejlepším fotbalistou 20. století.

Co se dělo po jeho hráčské kariéře? Míčový kouzelník vydal řadu autobiografií, zahrál si v několika filmech, natočil pár hudebních alb a věnoval se charitě. V 90. letech si vyzkoušel i politiku, ale funkce ministra sportu jej příliš neuspokojovala.

Byl jednou z tváří úspěšných brazilských kandidatur na pořadatelství fotbalového MS 2014 i letních olympijských her 2016, především však působil jako propagátor fotbalu, který on sám nazýval „překrásná hra“.

Sám k tomu přispěl měrou úplně největší. Sbohem, Mistře!