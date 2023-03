Má dluhy, kam se podívá. Fotbalový internacionál Adam Hloušek (34) je ale před světem tajil a sám je řešil tou nejhorší možnou cestou. Aby někde peníze splatil, musel si je jinde půjčit…

Osminásobný reprezentant, jenž dle informací Blesku tvrdě zahučel ve sportovním sázení, se takhle dostal do dluhové spirály. Pohledávky zatím vyrostly na částku přesahující 20 milionů korun a na Hlouška byly před časem vyhlášeny tři exekuce. A protože fotbalista, který je momentálně na marodce prvoligového Zlína, už neměl kde další prachy brát, hrozilo, že přijde o velký dům v severočeských Semilech!

Nečekaná návštěva

Tam dlouhodobě bydlí jeho rodiče, které dost překvapilo, že u nich v dubnu loňského roku zaklepali soudní znalci a začali prozkoumávat jednotlivé části baráku i pozemku! Plán úřadů byl jasný – zhodnotit stavbu, dát ji do dražby a z jejího výnosu odškodnit věřitele. Jenže ani to Hlouška ještě nedonutilo konat. Dluhy měl před svými blízkými dál bagatelizovat a předstírat, že má všechno pod kontrolou. Když ovšem soudní exekutorka letos skutečně naplánovala dražbu rodinného domu, začalo jít do tuhého.

Za pět dvanáct

I Hlouškovi už došlo, že musí s pravdou ven, jinak jeho rodiče přijdou o střechu nad hlavou! Pouhé dva dny před aukcí domu proto konečně u soudu přiznal své závazky a oficiálně zažádal o oddlužení. V takovém případě se dražba odročí na neurčito, což soudní exekutorka skutečně k úlevě Hlouškových stihla provést. „V průběhu řízení se objevila procesní překážka provedení dražby,“ napsala v usnesení vydaném 22. února, tedy přesně v den plánované dražby!

Hlouškovi nemají vyhráno. O budoucnosti jejich rodinného domu se podle všeho rozhodne během Adamova insolvenčního řízení.