Fotbalista Hanousek s rodinou po ničivém zemětřesení: Rychlý návrat domů!

Trvalo to pouhých 30 vteřin, ale jakoby se ta strašná chvíle táhla věčně. Český fotbalista Matěj Hanousek (29) prožil v Turecku devastující zemětřesení, které má na svém kontě přes 8 000 obětí. Nyní se obránce rozhodl společně s rodinou pro návrat do Česka i přesto, že v tureckém Ganziatepsporu má hostovat až do léta.

Když uprostřed července minulého roku odešel ze Sparty na hostovačku do tureckého celku, který kope tamní nejvyšší soutěž, ani ve snu by ho nenapadlo, za jakých okolností bude odlétat zpět do vlasti. Hrozivé zemětřesení na turecko-syrské hranici bylo pro pražského rodáka jasným signálem, že musí vzít rodinu do bezpečí.

„Na cestě domů!!!“ přidala Matějova žena Barbora na instastories k fotce z letiště, na které fotbalista i jejich syn táhnou své kufry. Jeho těhotná žena navíc přiletěla do Turecka i s jeho potomkem jen několik hodin před katastrofou. „Manželka je těhotná, byla deset dnů v Praze na kontrole. Večer jsem pro ni a pro syna jel na letiště, v deset jsme ho uložili a o půl páté ráno nás to vzbudilo,“ líčil Hanousek drama.

Po pár dnech se tak vracejí zpět. Řešení situace ohledně Hanouskova hostování zatím není známo. V současné chvíli jsou nicméně důležitější věci. Jako například zdraví a bezpečí vlastní rodiny.