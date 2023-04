Uznávaný kouč o kauze hvězdy Survivoru: Nevěřím mu nikdy v ničem, říká na účet Borárose

Do povědomí širší veřejnosti se Gábor Boráros (31) dostal jako účastník drsné reality show Survivor. Fanoušci MMA už ho ale předtím znali coby odhodlaného bijce v klecích. Jak se ale ukázalo, policie si nejspíš myslí, že ne všechny zápasy slovenský bojovník odmakal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a tak se dala do vyšetřování. Ke kauze se nyní vyjádřil také uznávaný trenér Iľja Škondrič (43), kterého by evidentně »cinknutý souboj« od Borárose asi zase tolik nepřekvapil.

Sázkovým kancelářím bitka mezi Kirill Medvedovským a Gáborem Borárosem úplně nehrála a tak se obrátili na policii. Dokud nebude ukončeno vyšetřování, nemůže slovenský bojovník maďarského původu zasahovat do dalších bojů. Svůj názor nyní pro web kaočko.cz vyjádřil i trenér a legenda slovenské MMA Iľja Škondrič. Ten sice věří, že je Gábor v celé kauze nevinný, vzápětí však přidá jedno velké ale.

„Já jen doufám, že to bude mít dobrý konec. Že se ukáže, že v tom Gábor nemá prsty. Nebo alespoň ne tak, jak si všichni myslí,“ věří Škondrič. „Tím se ho nezastávám, ale závěr musí vynést policejní vyšetřování,“ krčí rameny. „Každopádně bych si moc přál, aby se Gábor vrátil a trochu se změnil. Pořád má tu možnost. Stále má co ukázat,“ myslí si kouč.

Podívejte se na kontroverzní vítězství Borárose proti Medvedovskému na FABRIQ 2 Video se připravuje ...

„Bohužel sám sebe dost poškodil svým životním stylem a věcmi okolo. Upřímně, Gáborovi nevěřím nikdy v ničem,“ přiznal nakonec Škondrič. „Pokaždé vás dovede něčím překvapit. Věřím ale tomu, že to není zlý člověk. Že je to srdcar, který se dokáže postavit všem. Věcem kolem něj už však bohužel věřit nedokážu. Jeho život je plný tolika zvratů, ať už pozitivních nebo negativních, že je strašně těžké odhadnout, co se mu právě honí hlavou. U něj se nedá garantovat vůbec nic,“ popsal Gáborovu osobnost trenér, který tvrdí, že od vypuknutí kauzy v posilovně Borárose neviděli.