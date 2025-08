Brněnské derby: Rozdíl je v realizačním týmu, říká bývalý kouč Artisu. Jak vidí bosse Faita?

Povězte, proč je Zbrojovka v tabulce nahoře a Artis dole?

„Vidím rozdíl v realizačním týmu. Trenéři Zbrojovky mají větší nadhled a přehled o českých soutěžích. Prošli si jimi a vědí přesně, co obnášejí. Mají zkušenosti. Jak řekl Martin Svědík: ´Za týden se zapomene, jak jsme hráli, důležité jsou tři body.´ Prostě podřídili všechno výsledkům. Z Artisu to až tolik necítím. Tam se spíš zaobírají, jak budou hrát rychle nahoru, presovat. Jenže co je krásný fotbal? Vždycky rozhodují body. Netvrdím, že se mi líbí každý zápas Zbrojovky a že si ho znova pustím. Ale podívejte se, jak se podařilo nakopnout fanoušky, kteří deset let nechodili. A ti, co přišli na stadion, pískali a nadávali.“

Jak z vašeho pohledu vychází srovnání kádrů?