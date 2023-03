Promotér Oktagonu Novotný o nejštědřejším turnaji v Evropě: Měníme pravidla hry!

Exotický ostrov, sexy zadečky soutěžících a líté boje v televizní show v mžiku vyměnil za MMA v jeho rodném městě. Tak moc Ondřeji Novotnému (45) záleží na Oktagonu!

„Už ani nevnímám časový posun,“ řekl Blesku spolumajitel zápasnické organizace a moderátor Survivoru po přesunu z Dominikánské republiky, kam se – tentokrát bez manželky Renaty Langmannové (36) a dcery Medy (2) – hned po neděli vrátí.

Už dnes startuje Tipsport Gamechanger s celkovou dotací 25 milionů korun, nejštědřejší MMA podnik všech dob v Evropě.

„Náš formát mění pravidla hry. Ještě nikdy v MMA nebylo, aby zápasníci bojovali za svou zemi, a ještě aby dostali tolik peněz.“

Větší výdělky mají šampioni jen v UFC. Může v případě úspěchu pyramidového turnaje nejprestižnější organizaci časem konkurovat?

„Když řeknu, že ano, tak to bude znít namyšleně. Vypadá to skoro nemožně, ale kdo by před časem řekl, že budeme nejrychleji rostoucí evropská organizace a že dvakrát do roka vyprodáme O2 arenu? Před šesti lety o MMA nikdo nic nevěděl, vy byste mi ani nevolal. (usmál se) Takže nic na světě není nemožné a uvidíme za šest let.“

Jak vnímáte konkurenci v podobě polské KSW?

„S Martinem Lewandowskim, jejím šéfem, se respektujeme, i když spolu v některých věcech nesouhlasíme. Když pomůže MMA v Česku, jedině dobře. Nám konkurence ublížit nemůže.“

Ani skandály nejznámějšího bojovníka Karlose Vémoly?

„Jsou to dvě odlišné věci. Oktagon není zodpovědný za Karlosův osobní život. Nedělá nic, co by nás poškozovalo. A jak se chová v soukromí, to ať posoudí lidi sami.“

Jste připraveni, že by Vémola znovu odřekl na květen plánový zápas proti Patriku Kinclovi?

„Vždycky máme alternativu. Loni byli nakonec zraněni oba. Tohle k našemu sportu patří, ve fotbale je 20 hráčů, a když vypadne jeden, je to pořád Real Madrid. Tady chtějí fanoušci souboj Vémoly proti Kinclovi. Já věřím, že se na 90 procent uskuteční, a těším se na to.“

Těšíte se i na návrat k natáčení Survivoru? Oproti minulé řadě, kterou ovlivnil i covid, se zdá být trochu klidnější.

„Zvykli jsme si na sebe. Vyříkali jsme si, jak chceme pořad dělat. Je to vidět i v televizi a člověk může mít radost, že má takovou práci v CV.“

Pomáhá vám i přítomnost rodiny?

„Když máte malé dítě, tak nechcete být tři měsíce jeho života někde jinde. S Renčou jsme si to vyzkoušeli už při Robinsonově ostrově a nechtěli jsme to opakovat. Poslední měsíc natáčení bude i pro mě náročný, takže holky zůstanou doma.“

Reality show se účastní také exfotbalista Petr Švancara. Jak to zvládá?

„Lidi vidí, že dobře. Nejdřív se mu moc nechtělo do těch intrik a taktizování. Ale už se osmělil.“