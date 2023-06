Manažer »Mušky« Petera: Miliony vyděláme, když...

Neskutečná jízda na pařížské antuce vynesla Karolíně Muchové 27 milionů. Z povedeného turnaje se však dá vytěžit i řada dalších benefitů. Semifinále i finále sledoval na »tajňáka« přímo z hlediště i její manažer Tomáš Petera (52). Blesku prozradil, co fenomenální výsledek udělá s její cenou na marketingovém trhu.

Jak jste prožíval finále. Přepadlo vás dojetí, nebo vás nechala epická bitva chladným?

„Přiznám se, že mě to rozplakalo.“

Fascinující tenis, že?

„Mač dvou špičkových hráček. Když to začalo, měl jsem trošku strach, protože jsem věděl, v jakém je rozpoložení. Hlavně, aby se nezranila, poněvadž bylo jasný, že se bude snažit na tisíc procent.“

A snažila…

„Když chytla druhý dech, byla nebezpečná a Igu znervózněla. Vítězství bylo hrozně blízko. Troufám si tvrdit, že Kája je v aktuální formě lepší. V závěru jí ale chyběly síly. O ničem jiném to nebylo.“

Stoupla její cena?

„Stoupne výsledkem. Po stránce obchodní i u fanoušků. Ale nic se nemění na tom, že jsme malý trh. Celou dobu, co spolu jsme, jí říkám: Kájo, ty můžeš velké peníze vydělat jedině na kurtu a ne mimo něj.“

Takže…

„Odmítáme hodně nabídek. Za ty peníze to prostě nestojí. Každá spolupráce, každý obchodní kontrakt přinese i povinnosti. Třeba časové. My se chceme soustředit výhradně na tenis. Když je člověk v laufu a hraje dobře, měl by jen hrát a odpočívat a nedělat nic jiného. A peníze, které se nabízí na našem trhu, nejsou adekvátní. Bohužel. Po finanční stránce je mnohem důležitější, když zvládne minimálně tři, čtyři kola na grandslamu (v průměru 3 až 6 milionů Kč – pozn. red.). Tam vyděláte víc než tady nějakým kontraktem na milion korun. To je nic.“

Nedávno jste Karolínu za dobré výkony překvapil dárkem – kytarou, chystáte něco i na teď?

„Něco mám, ale pochopitelně nemůžu říct co.“

Zase se to týká muziky?

„Ne, vůbec. Je to úplně něco jiného.“