Táta Muchové: Je to naše pohodová Kája. Chová se hezky, a to se jí vrátí

Dovolená se asi povedla, co?

„Byla krásná. Trochu se nám to tu protáhlo, ale užili jsme si to. Viděli jsme sedm krásných zápasů Karolíny a ještě mnoho dalších.“

Jak dlouho jste původně plánovali zůstat v Paříži?

„Krátce. Vždyť my se Slováckem hráli poslední zápas na Slavii a já od té doby ještě nebyl doma. Pár letenek nám propadlo, na hotelu už nás znají. Jak Karolína postupovala, vždycky jsme si ho o dva dny prodlužovali. S letenkami to samé.“

Takže vás už na recepci znali.

„Pořád nám gratulovali. Jednou jsme přišli na pokoj a měli tam velkou gratulaci a k tomu čokolády. Po posledním zápase nám tam nechali šampáňo se skleničkami a zase blahopřejný dopis. To potěší. Užili jsme si to vážně se vším všudy. Paráda.“

Také musíte být na dceru hrdí.

„Určitě. Gratulují nám takové osobnosti jako pan Fibak, pan Kodeš. Čteme, co o ní říkají další legendy. To vás opravdu zahřeje. Když skanduje patnáct tisíc diváků pro vaši dceru, je to nádhera. Kája si to zasloužila za všechno, co tenisu dala. Po pravdě by mě ani nenapadlo, že tady může takhle uspět.“

Nevěřil jste, že máte doma potenciální grandslamovou šampionku?

(smích) „Tohle byla antuka a nemyslím si, že to je Káji nejsilnější povrch.“

Jsou tyhle emoce srovnatelné s něčím, co jste zažil ve fotbale?

„Vlastně ne. Když začne zápas, tak z vás tréma jako z fotbalisty spadne. Když trénujete, jsou to nervy. A jako rodič? Všechno prožíváte hodně emotivně.“

Nevynechali jste jediný její zápas, chodili i na tréninky. Co dál jste s ní stihli?

„Před finále jsme jí jen napsali. Nechali jsme ji v klidu. Ale během turnaje jsme se viděli mockrát. Zašli jsme na kafe, třikrát čtyřikrát na večeři. Bydleli jsme kousek od stadionu, Kája asi deset minut od nás. Navštěvovali jsme se, když to bylo možné. Jinak nás nepotřebovala, poskládala si skvělý tým profesionálů, kteří z ní dostali to nejlepší. Vážně odvedli obrovský kus práce, to jí moc pomohlo.“

Syn Filip chytá první fotbalovou ligu, Karolína je úspěšná v tenise. Co jste dělali dobře jako rodiče?

„Nejvíc si vytrpěla manželka. Někdy se nám sešly tři zápasy dětí v jeden den. A to pak říkala: To už nedám. Víte, kdybych byl dobrý v hudbě, dělaly by děti možná něco jiného. Ale měl jsem blízko ke sportu, takže odmalička sportovali.“

I Karolína ale říká, že jste ji nikdy do tenisu netlačili.

„Aby měla stres a podobně? Nikdy! Kdyby na Káju někdo tlačil, ona se spíš sekne a řekne ne. Slovo ´musíš´ u nás nikdy nepadlo.“

A teď velmi dobře zvládá velké zápasy, na kurtu se i hezky chová.

„Myslím, že ji manželka dobře vychovala. Na kurtu se chová dobře celý čas, co sportuje. Nevidíte, že by hodila raketou, rozčilovala se. I díky tomu je u ostatních hráček oblíbená. Je to naše pohodová Kája.“

Hezké bylo, když šla po finále obejmout dojatou Igu Šwiatekovou.

„Vždyť je to jen sport. Umí se chovat a určitě se jí to vrátí.“

Nezanedbal jste pro samý tenis hledání vašeho nového angažmá? Ve fotbalovém Slovácku vám skončila smlouva.

„Fakt jsem to neřešil, teď letíme domů a začnu s tím. Pojedu na Slovácko vrátit věci a uvidím, co bude dál.“

Teď půjdete stejně jako dcera taky na dračku, ne?

„Jako v tenise? Kde seženete většího odborníka. (smích) Uvidíme, co život přinese. Když si dám pauzu, tak se uvidíme ve Wimbledonu.“