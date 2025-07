Jágr zahájil přípravu s Kladnem, pokračování nepotvrdil. Nejdřív musí podepsat smlouvu

Rytíři vjeli do nové éry už minulý týden, kdy proměněné mužstvo absolvovalo dva dobrovolné tréninky. Už tehdy nechyběl na ledě ani třiapadesátiletý matador Jaromír Jágr. „Pořád vypadá výborně,“ uznal útočník Miroslav Forman po pondělním oficiálním startu přípravy. Jeho slova potvrdil i trenér Čermák. „Jaromír se připravuje od jara. Uvidíme, až se rozhodne, jestli bude pokračovat. Vypadá připravený,“ pravil.

Druhý nejproduktivnější muž v historii NHL vyjel na ledovou plochu s první skupinou hráčů, v níž nechyběly hlavní letní posily. Cvičení absolvovali Rytíři ve třech kompletních pětkách, přičemž Jágr oblékl tmavomodrý dres a v útočné řadě cvičil s Antonínem Melkou a Kellym Klímou. „Dali jsme ho k Tondovi Melkovi, protože víme, že s ním hraje rád. Tonda chápe hokej, který Jarda hraje, proto byli spolu na tréninku,“ vysvětloval Čermák.

Klíma jako jeden z nováčků v mužstvu si možnost trénovat s legendou pochvaloval. „Můj taťka s ním hrál, zahrát si s Jágrem v lajně byla dobrá zkušenost. Nečekal jsem, že bude hrát takhle dlouho,“ usmíval se Jágrův o pětadvacet let mladší spoluhráč.

Stejně pozitivně vnímal trénink s ikonou i Kanaďan Jérémie Blain. „Působivé. Je legenda, to samé, co je Wayne Gretzky pro Kanaďany. Je působivé vidět, jak dobrý je ve svém věku. Šílené,“ popisoval. Na otázku, zda si myslí, že Jágr nastoupí i do extraligové sezony, odpovídal s nadsázkou. „Nevím, ptali jste se ho? Já neprozradím žádné tajemství. Zůstane to v kabině,“ smál se. „Já doufám, že pokračovat bude. Je dobré mít ho v týmu,“ dodal vzápětí.

Obrozené Kladno chce do play off

Obrození Rytíři se v pondělí představili na ČEZ stadionu bez zahraničních posil Nika Ojamäkiho a Samuela Vigneaulta. První přiletěl do Česka právě v průběhu tréninku, vytáhlý Kanaďan by měl přicestovat příští týden. Zbytek týmu cepovali vedle Čermáka a jeho asistenta Ivana Majeského také konzultant Václav Sýkora a sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec. I jeho počínání sledovali z tribuny reprezentační kolegové Ondřej Pavelec a Marek Židlický.

„Plekyho jsem zažil jako hráče, vím, jaký je, jak přistupoval k tréninku. Už když hrál, zajímal se o to a byl spíš jako trenér. Je domluva, že pokud to půjde, bude s námi chodit na led,“ prozradil hlavní kouč Kladna.

Za jeden z prvních úkolů bude mít se zbytkem realizačního týmu dát tým správně dohromady. Patnáct nových tváří znamená výrazný zásah, mužstvo si bude chvíli sedat, aby šlapalo, jak má. „Chceme hrát bruslivý a agresivní hokej, chtěli jsme k tomu vybírat i hráče. Začalo se později, takže trh byl už trošku přebraný, ale jsme spokojení. Doufáme, že si to sedne co nejrychleji. Liga začne a za měsíc je odehraná čtvrtina. Pro nás je výzva, abychom tým připravili co nejrychleji,“ přiznal Čermák.

Kladno čeká první sezona po změně ve vlastnické struktuře. Většinovým majitelem je podnikatel Tomáš Drastil, Jaromír Jágr si nechal jen 20procentní podíl. I díky tomu se bude moci soustředit čistě na hokej, už nebude mít tolik starostí s chodem klubu a se sháněním sponzorů. Může se tak stát, že číslo 68 bude mít výraznou roli v kladenské cestě za vysněným play off. „Na Kladně se nehrálo strašně dlouho. První je dostat se do play off,“ vyhlásil hlavní trenér, když padla otázka na ambice.

Změny v kádru Kladna

Příchody:

Daniel Audette (Kloten)

Adam Bareš (Lahti)

Martin Matějíček (Peterborough)

Tomáš Tomek (Sparta)

Oskar Lisler (Linköping)

Marcel Barinka (Vítkovice)

Jérémie Blain (Mountfield HK)

Kelly Klíma (Liberec)

Jan Piskáček (Plzeň)

Martin Jandus (Třinec)

Jakub Konečný (Kometa)

Miroslav Forman (Sparta)

Samuel Vigneault (MODO)

Michal Houdek (Pardubice)

Niko Ojamäki (Kloten)

Odchody:

Radek Smoleňák

Eduards Tralmaks (Grand Rapids)

Jaromír Pytlík (Liberec)

Matyáš Filip (Plzeň)

Jiří Ticháček (Kärpät)

Martin Nemčík (Poprad)

Mitch Hults (Vídeň)

Tomáš Hanousek (Zlín)

Richard Jarůšek (Glasgow)

Denis Kusý (Mountfield HK)

Petr Šenkeřík (Mountfield HK)

Petr Straka (Vsetín)

Markuss Komuls