Sexy MS v plaveckých sportech, ale… Bacha, chlap!

Někdo zvolá: Konečně! Jiný si zaťuká na čelo. Realita je, že na MS v plaveckých sportech v Singapuru jsou v týmech, které ještě pár let zpět bývaly výhradně ženské, i muži.

Všechno je dnes přístupné všem. A když není, dá se změnit pohlaví. Synchronizovaní plavci už nemusí. V osmičlenném týmu můžou být třetím rokem maximálně dva muži.

Na světovém šampionátu v Singapuru, z něhož jsme vybrali pár fotek, je v několika týmech po jednom muži. Funguje to – aspoň do doby, než někdo přijde s tím, že to muže diskriminuje a mělo by jich být víc…