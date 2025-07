Kuriózní, ale životní úspěch pilota formule 2 Romana Staňka: Zázrak zjistil až v autě

Tetelil se, že poprvé v kariéře skončil na bedně v hlavním závodu F2, jeho radost byla ale nakonec až trojnásobná. Roman Staněk (21) kuriózním způsobem ovládl mokrou trať v belgickém Spa!

V pátek zajel svou nejlepší kvalifikaci a včera to celé ještě umocnil. Ihned po startu se ze třetí příčky prodral na druhé, v jednu chvíli byl dokonce v čele, nakonec se ale vrátil zpět na třetí. I to by byl skvělý úspěch. „Šlo o těžký závod. Do páté zatáčky nešlo vůbec nic vidět, celou dobu jsem jel v podstatě poslepu,“ pousmál se Staněk v cíli.

Už tak životní úspěch kariéry ale následně přebil fakt, že oba jezdci před ním neprošli přísným okem traťových komisařů. Prvního Ira Dunna penalizovali kvůli pochybení na startu, druhého Brita Lindblada za přehuštěné penumatiky. Napařili jim deset vteřin navíc, a Staněk tak až v autě cestou z okruhu mohl začít naplno slavit. V průběžném pořadí šampiontu se pak s 57 body posunul na desáté místo.