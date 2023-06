Zjizvený Kyrgios: Chtěl se zabít

Když mysl tenisového rebela Nicka Kyrgiose (28) navrtá červíček pochybností, je zle. Třeba marná bitva s Rafaelem Nadalem ve druhém kole Wimbledonu 2019 ho poslala rovnou do blázince.

„Byl jsem na absolutním dně,“ řekl bouřlivák v sérii »Break Point « na Netflixu. „Po prohře jsem se probudil a můj táta seděl na posteli a plakal. To byl pro mě klíčový budíček. Říkal jsem si: OK, takhle to nemůže dál pokračovat,“ vyprávěl tenista Nick Kyrgios.

„Musel jsem na psychiatrii. Opravdu jsem přemýšlel, jestli nespáchám sebevraždu,“ pokračoval. Na turnaji tehdy nastoupil i v dlouhém rukávu. To aby zakryl stopy po sebetrýznění. „Jizvy jsem měl na celé ruce,“ vzpomínal. „Nesnášel jsem se,“ uzavřel.