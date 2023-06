Umění Muchové uhranulo svět i legendy, ale... Výsměch od Kyrgiose!

A nedá si pokoj! Svérázný bouřlivák Nick Kyrgios se moc nestará o to, co činí nebo co z něj vypadne na kurtu, na tiskovce, potažmo zpoza počítače. Po sérii skandálů, jako bylo neprokázané napadení jeho ex či nařčení fanynky z opilosti, nyní dehonestuje ženskou část turnaje French Open. Včetně české hvězdy Karolíny Muchové.