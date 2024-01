Engeho sestra závodí na Dakaru ve veteránovi: S »Kachnou« do pouště

Její bratr Tomáš (47) si jako první a dosud poslední Čech zkusil naostro formuli 1. Ona teď slavné příjmení dovezla až do saúdské pouště, kde Lucie Engová (42) coby navigátorka jede Dakar.

Spolu s pilotkou Bárou Holickou jsou první čistě ženskou dvojicí z Česka na legendární rallye. Pozornost budí i jejich závodní stroj: obě dámy krotí Citroën 2CV z roku 1979, tomu se kvůli kolébavé jízdě přezdívá »Kachna«.

Sní ve dne

Francouzský stroj měl původně převážet venkovany po polích tak, aby jim nerozbil vajíčka, Češky si na něm nyní troufly do zrádných dun. „Když se mě Bára zeptala, co budu dělat po Vánocích, neváhala jsem. Je to přeci jen sen každého závodníka jet Dakar,“ dobře ví Engová.

Mladší sestra závodníka, jemuž kariéru zničil pozitivní test na marihuanu, si obarvila vlasy namodro a na těžký závod se poctivě připravovala. „Na Dakaru vedle sebe musíte mít někoho, s kým se nezabijete. Navíc má Lucka vztah ke starým autům a nepřekvapí ji, že musí spát ve stanu, občas se namočí a podobně,“ vysvětluje pilotka Holická, proč si za parťačku zvolila právě Engovou. Spolu závodí ve veteránské kategorii Klasik, po včerejší 3. etapě jsou na 64. místě.

Lucie při závodech rallye pravidelně dělá navigátorku bratrovi Tomášovi.