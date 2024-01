Co přináší 46. ročník Rallye Dakar? Dvoudenní etapa i „kachna“ na trati

Další ​​ročník epického rallye raidového dobrodružství začala. Již popáté se soutěžící vydávají do brutálního pouštního terénu Saúdské Arábie ve snaze získat jednu z největších cen motorsportu. Na startu legendární soutěže tradičně nechybí ani početná skupina českých posádek. Do bojů o sošky beduínů se jich letos pouští 21.

Pořadatelé připravili pro téměř osm stovek závodníků trať s 12 etapami a prologem o celkové délce téměř 8000 kilometrů, z toho měřených je 4716. Novinkou letošního ročníku je 48hodinová etapa bez asistence, která nahradí dřívější podobu maratonské etapy.

Co jezdce vlastně čeká? Každý závodník nebo posádka si sama určí, jakou část trasy absolvuje první a druhý den. Všichni účastníci však první den musí po 16. hodině zastavit vozidla v nejbližším z osmi bivaků. Závodníci zároveň nemohou využít pomoci svého týmu a veškeré opravy na svých strojích musí provést sami. Bez informací o výsledcích konkurentů přenocují a v 7 hodin ráno se opět vydají na cestu, aby dokončili část, která jim ještě zbývá.

„Myslím, že v tomto momentě se to začne docela dost lámat a bude se taktizovat. Odpoledne bývá písek vždycky měkký, ráno naopak tvrdší, což je pro závodníky lepší. Do toho, v jakém bivaku zastavíme, promluví zřejmě i počasí,“ předvídá motocyklista Martin Michek, který loni skončil jedenáctý a stal se tak nejlepším netovárním jezdcem.

Další podstatnou novinkou je oddělení tras automobilů a kamionů od motocyklů a čtyřkolek. To znamená, že posádky budou muset vynaložit více úsilí při navigaci, jelikož před sebou neuvidí vyjeté koleje rychlejších vozidel.

Nejvyšší ambice má v kategorii kamionů Martin Macík, který skončil loni druhý. „Fanoušci i spousta lidí kolem mě v tom má jasno. Byli jste druzí, takže to je v pohodě. Teď už jen vyhraješ. Takhle to bohužel na Dakaru není. Nečeká nás jedna etapa, ale náročné dva závodní týdny,“ říká. Prozradil také, že letos si jeho posádka kvůli Dakaru pořídila i jeden speciální kousek oblečení. „Jsou to bezešvé trenky, aby nám to bylo pohodlné, když celý den trávíme sezením v kamionu. A samozřejmě jsou v týmových barvách,“ směje se.

Nejtěžší rallye světa není ryze mužskou záležitostí. Mezi členy 21 českých posádek bychom našli celkem tři ženy. Všechny startují v kategorii klasik určené historickým automobilům. S legendárním vozem Citroën 2CV přezdívaným „kachna“ se závodu účastní posádka navigátorky Lucie Engové a řidičky Barbory Holické.

Ta vybojovala v silniční rallye řadu vítězství v domácích pohárech a v roce 2018 vyhrála v anketě Zlatý volant Cenu Elišky Junkové pro nejlepší ženu českého motorsportu. A bohatými zkušenostmi oplývá i Engová, která bývá v roli navigátorky často k vidění po boku svého bratra, historicky jediného českého pilota formule 1 Tomáše Engeho.

Spolu se loni účastnili také Středoevropské rally. Na závodu mistrovství světa, který se jel historicky poprvé na českém území, měl její bratr úlohu předjezdce a kontroloval trať před průjezdem pilotů.

„Jednou bychom chtěly vyzkoušet i hlavní kategorii. Jenže z finančních důvodů jsme zvolily kategorii Klasik, která je výrazně dostupnější. Nemáme v zádech žádného velkého sponzora. Jdeme proto nízkorozpočtovou cestou, a i když nám pomohl Citroën, musíme si spoustu věcí hradit samy,“ líčí Holická.

V Saúdské Arábii 46. ročník Rallye Dakar odstartoval již v pátek.