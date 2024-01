Syn legendárního Laudy: Táto, jedu Dakar!

as

Autor: as

Nikdy nechtěl být po slavném otci, který byl ikonou formule 1, místo závodění se věnoval marketingu. Jenže teď vyráží Lukas Lauda (45), syn trojnásobného mistra světa formule 1 Nikiho Laudy (†70), na slavnou dakarskou rallye!

Nejstarší potomek legendárního Rakušana místo závodění pomáhal řídit rodinnou firmu, až před rokem a půl si to poprvé zkusil za volantem čtyřkolky a na závodech hned zaujal. Teď premiérově vyráží na nejslavnější rallye (startuje v pátek).

„V písku to miluji, Dakar jsem vždy vnímal jako to vůbec největší dobrodružství, fascinoval mě už od dětství. Bude to velký test, moc toho od sebe neočekávám. Chci se učit, a hlavně dojet,“ usmál se.