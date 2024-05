Salákovu půvabnou ženu zaskočili: Ultrazvuk oka!

Šestinásobná maminka a žena bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka Míša sdílí na sociálních sítích se svými fanoušky velmi ráda střípky z každodenního života. Ty ale nejsou vždy veselé, jako například dnes. Úsměvavá blondýnka totiž musela vyrazit za lékaři, kteří pro ni měli dost šokující zprávu...

Žena někdejšího hokejového brankáře se svým sledujícím přihlásila ze zdravotnického střediska v Praze, kde evidentně vyčkávala v čekárně. „Do dnešního dne jsem ani nevěděla, že se dělá ultrazvuk oka,“ sdělila, čímž pravděpodobně zaskočila i většinu svých fanoušků.

„A taky jsem netušila, že moje oči jsou v kondici lidí 65+,“ připsala informaci, kterou obdržela. „Tak aspoň, že to na těch očích není tak vidět. Nebo takhle, (ne)vidím (to) jen já,“ smála se Míša, která teď s doktory bude hledat řešení.

Není to tak dávno, co se rozplývala nad tím, jak její malé děti před spaním čtou knížky u rozsvícené lampičky. „Moje inspirace. Já naposledy před spaním otevřela knížku na Bali,“ napsala tehdy. Nejen proto by se ji určitě hodilo mít zrak v pořádku.