Zatčení vyděračů Schumacherovy rodiny: Šokující detaily!

Chtěl si vydělat na neštěstí, které postihlo legendárního Michaela Schumachera (55), u jehož rodiny dříve pracoval jako bezpečnostní expert. Nyní ale spadla klec. Markus F. (52), šéf tříčlenné zločinecké skupiny, byl minulý týden zadržen. Proč vlastně něco takového udělal?

Podle britského deníku The Sun zadržela německá policie Markuse F. ve čtvrtek 4. července v německém městě Wülfrath, kde bylo také zajištěno velké množství důkazů. Co vlastně o člověku, který využil Yilmaze T. (53) a jeho syna Daniela L. (30) k vydírání rodiny sedminásobného šampiona F1, víme?

Profil Markuse F. na sociální síti Xing odhalil, že zadržený vystudoval elektrotechniku, poté pracoval v bance a následně přešel do bezpečnostního průmyslu. Později pracoval jako výkonný ředitel bezpečnostní společnosti. Jeho další kroky vedly do oblasti IT, kde se stal bezpečnostním konzultantem.

Začátkem roku 2009 se stal asistentem německého honorárního konzula v egyptské Hurgádě. O několik let později se vrátil do Německa, kde se seznámil s vyhazovačem Yilmazem T., kterého Markus zaúkoloval vydíráním rodiny Schumachera ohledně citlivých snímků legendárního závodníka, jehož soukromí rodinní členové od nehody na lyžích v roce 2013 pečlivě hlídají. Celkově vydírali nejbližší »Schumiho« o více než 377 milionů korun. Jak ale uvedl německý list Bild, sám Markus F. plánoval dát svému komplici jen zlomek. Konkrétně 25 milionů korun. Proč?

Markus, který dříve u rodiny Schumachera pracoval, totiž potřeboval většinu peněz na zaplacení svých dluhů! Jeho role spočívala v tom, že soukromé fotografie rodiny převedl do digitální podoby a poté je měl předat Yilmazovi T. a jeho synovi. Když si ovšem policie vyšlápla na rodinné duo, měli policii Markuse prásknout.

Dle dostupných informací měli vyděrači oznámit rodině Schumachera, že by si rozhodně nepřáli, aby se informace dostaly na veřejnost. Přesněji je chtěli zveřejnit na dark webu, který je přístupný jen pomocí speciálního softwaru či konfigurace. Aby Schumacherova manželka Corinna a spol. viděli, že to vyděrači myslí vážně, měli jim obratem poslat některé ze souborů jako důkaz. Nyní je ale zločinecké trio v rukou policie a čeká na svůj další osud.