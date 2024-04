Překvapivý krok rodiny Schumachera: Rozprodávají jeho poklady!

Pro svého milovaného Michaela Schumachera (55) dělají maximum. Teď se ale rodina legendárního závodníka rozhodla pro nečekaný krok. Slavný Němec během svého aktivního života nasbíral celou řadu luxusních hodinek, přičemž některé dostal i se zvláštním věnováním od svých nejbližších přátel. Jenže Corinna (55) se teď rozhodla poslat honosné kousky z domu!

Ferrari, přepychové sídlo nebo luxusní tryskáč. To je jen výčet věcí, které už rodina Michaela Schumachera v uplynulých letech prodala. A brzy se zbaví dalších!

Podle britského deníku The Sun nyní závodníkova manželka Corinna dala do aukce Schumacherovu sbírku drahých hodinek. Celkově se jedná o osm vzácných kousků, mezi kterými jsou opravdové klenoty. A celková cena? Podle zahraničních médií může přesáhnout 146 milionů korun! Hodinky budou vystaveny v New Yorku během Velké ceny Miami, která se uskuteční 5. května. O osm dní později pak půjdou do dražby ve Švýcarsku, konkrétně v Ženevě.

Luxusní dárek od šéfa

Ve sbírce jsou kousky od takových značek jako například Rolex, F.P.Journe či Audemars Piguet. A jaký kousek bude podle odhadu nejdražší? Podle mnohých to budou unikátní hodinky F.P.Journe Vagabondage 1, které renomovaná firma specializující se na aukce drahých hodinek Christie´s odhaduje na 41 až 79 milionů korun. Hodinky dostal Schumacher od bývalého šéfa Jeana Todta (78) jako dárek k sedmému titulu v F1.

Mají unikátní design se značkou Ferrari. Nechybí ani Schumacherova helma a odznaky, které symbolizují jeho sedm titulů mistra světa. Mimo jiné na hodinkách najdete vyrytý vzkaz od Todta. „Vánoce 2004 – Od Jeana Todta pro mého přítele Michaela Schumachera,“ zní věnování. Rozhodně to ale není jediný model, který stojí za zmínku.

Zájemci si budou moct pořídit i další hodinky, které měl Michael na zakázku. Třeba Audemars Piguet Royal Oak, které by se mohly prodat za necelých 10 milionů korun. Nebo ikonické Rolex Paul Newman Daytona, které jsou vyrobeny z nerezové oceli. Remi Guillemin, šéf společnosti Christie´s, o nich prohlásil, že se jedná o jedny z nejikoničtějších kusů, jaké kdy firma Rolex vyrobila. Kolik tedy rodina Schumachera nakonec vybere za vydražení?