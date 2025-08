Klíčový hráč, sázka na budoucnost, budíček pro opory. Jaké jsou role posil Sigmy?

přišel: dokončuje se přestup z egyptského Al Ahly

současná role: sázka na budoucnost

názor iSportu: Podle informací iSportu by měl podepsat smlouvu na dva roky a po návratu Vašulína a Tijaniho do svých klubů bojovat o pozici prvního útočníka. Bude se déle dávat kondičně do kupy.