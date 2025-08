Šestnáctiletá skokanka Jelínková sní o olympiádě: Já a talent? Tvrdě dřu!

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Skokance do vody Tereze Jelínkové je teprve šestnáct, ale už má bronz z juniorského mistrovství světa, pochválila ji legendární olympijská šampionka a před pár dny získala další zkušenosti na světovém šampionátu v Singapuru. Říká se, že má předpoklady. „Já na sobě celkem dost tvrdě dřu, dělám pro to maximum,“ vyzdvihuje svou přednost.

Budík jí zvoní dvacet minut před šestou. Tereza Jelínková vstává brzy a obyčejně jí čeká dlouhý den na cestách, ve škole a na trénincích v bazénu Slavie či v Podolí.

„Ze školy jedu rovnou na trénink. Někdy chodím kvůli škole i pozdě, i když jsem měla individuální plán. Na tréninku jsme do šesti, do sedmi, než přijedu domů, je to nějaký čas. Okolo sedmé, osmé hodiny jsem doma a pak se musím ještě učit,“ vysvětluje.

Jelínková prožívá neobyčejné všední dny, napumpované akcí. To všechno proto, aby jednou za čas vyrazila do světa a v šestnácti závodila s elitní světovou konkurencí. Vloni na podzim vybojovala senzační bronz na juniorském mistrovství světa v Riu de Janeiro, z tohoto šampionátu první českou medaili ve skocích do vody. V závodě z třímetrového prkna se před ni dostaly jen dvě Číňanky.

Jelínková přirozeně vzbudila zájem expertů, včetně dvou českých legend. Olympijské šampionky z Mexika Mileny Duchkové-Neveklovské a Heidemarie Grecké-Bártové, která má bronzovou medaili z mistrovství světa 1991.

„Heidi mi o Tereze říkala. Už dva roky vypráví, že je naděje. Bronz na juniorském mistrovství světa byl vynikající úspěch. Skončit třetí za dvěma Číňankami, které jsou o třídu lepší… To je fantastický úspěch, co dokázala,“ chválila Duchková-Neveklovská.

Mladá skokanka za velkými závody cestuje do dalekých končin. Kromě Ria v posledních dvou letech navštívila Dauhá a teď i Singapur.

„Mám hrozně ráda cestování. Baví mě poznávat nová místa, nové lidi, nové bazény, nové tělocvičny. Ale je to někdy náročné,“ líčí Jelínková. „ S rodinou netrávím moc času, od rána do večera jsem pryč. Jedině večer, a to někdy mám nálady, takže jdu do pokoje. Miluju cestování, ale rodina mi chybí. Jezdím sama s trenérkou a někdy si nemám pokecat s někým v mém věku.“

Singapur jako další krok na cestě vzhůru

Je to oběť, kterou je schopná podstoupit. Poslední týdny tak strávila přípravou na mistrovství světa v Singapuru. Ukázala se tam v závodě na metrovém i třímetrovém prkně a v synchronizovaných skocích s parťačkou Ivanou Medkovou.

„Já na sobě celkem dost tvrdě dřu, dělám pro to maximum,“ vysvětluje Jelínková. „Jsem dost cílevědomý člověk. Můj největší cíl za celou kariéru je olympiáda. Jasně, bude tam určitě talent. Ale hodně hraje cílevědomost, že chci dělat něco pro sebe, nejenom pro trenéry, pro rodinu, ale sama pro sebe.“

Pro vrchol sezony si nachystala svůj zatím nejtěžší skok, při němž ve vzduchu předvádí dva a půl překotu nazad schylmo. Při skoku se skrčí, zároveň předkloní, drží nohy u sebe a kolena u hrudi.

„Bavili jsme se s trenérkou a řekla: Tak to tam zkus dát, co se může stát? Tohle jsou zkušenosti, na takovýchhle závodech si zkusit nový skok… Proč ne?“ usmívá se Jelínková.

V Singapuru se oproti loňskému světovému šampionátu v Dauhá, kde byla v patnácti letech nejmladší reprezentantkou, výrazně posunula ve všech třech disciplínách. Výsledkově nejlíp skončila na metrovém prkně na šestadvacátém místě, o deset příček líp než na minulém MS.

„Snažím se pracovat jak na technice, aby byla perfektní, tak si dávat těžší skoky, abych se vyrovnala starším závodnicím. Teď tam budeme možná dávat i těžší skoky a v průběhu u nich budeme dopilovávat techniku,“ vysvětluje Jelínková. „Ani Číňani nemají každý skok na deset bodů. Jsme lidi, každý dělá chyby. Jsou dny, kdy to vyjde všechno, kdy se něco málo pokazí. Jsou dny, kdy se to nedaří vůbec. Ale chybami se člověk učí.“

TEREZA JELÍNKOVÁ NA MS

Dauhá 2024

Metrové prkno 180,00 (36.)

Třímetrové prkno 218,95 (36.)

Synchronizované skoky 180,24 (16.)

Singapur 2025

Metrové prkno 237,70 (26.)

Třímetrové prkno 237,70 (30.)

Synchronizované skoky 206,31 (17.)