Český král šermu Choupenitch na LOH: Vybojuj dnes zlato!

Umělecká duše s rytířským posláním, ale i drsnou mluvou za mikrofonem! To je bronzový fleretista z Tokia Alexander Choupenitch (30), jenž se ve svém singlu tituloval jako »král šermu, žádnej nýmand«. Dnes pět minut po poledni to bude moct ukázat celému světu na OH v Paříži.