Propršená nuda na řece, grandiózní finále! Tak svět hodnotí vskutku nevšední slavnostní zahájení olympijských her v Paříži, na jejichž konci byl zažehnut olympijský oheň. Ale pozor, to není jen tak obyčejný oheň...

Mami, a hoří hovno? Né, Péťo, nehoří, jednou pro vždy nehoří! Ikonická hláška z filmových Pelíšků by nejspíš přesně sedla na to, co se odehrálo v centru Paříže nedlouho před páteční půlnocí.

Štafeta s pochodněmi, v nichž byl poprvé v historii použit jako palivo biopropan, dorazila do zahrad Tuileries, odkud roku 1783 Jacques Charles a Aine Robert stoupali k oblakům ve svém horkovzdušném balonu.

Video se připravuje ... Záběry, které vám nesmí uniknout!

Poslední členové štafety, atletka Pérecová a judista Riner, symbolicky přiloží pochodně k horkovzdušnému balonu, v němž je skrytá číše. Balon s hořícím ohněm se vzápětí vznáší nad Paříž. Úchvatné! Jenže...

Není to oheň! Jak později organizátoři objasnili, »ohnivý« kruh o průměru 7 metrů obsahuje 40 LED reflektorů, které osvětlují mrak vytvořený dvěma sty vysokotlakými mlžnými tryskami. Takže tyátr s přiložením plamene byl jen cirkusácký trik...