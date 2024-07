Střelecký pár: Gesto lásky bez medaile. Američanka se prala s českým jménem

Bylo to drobné, ale vypovídající gesto. Mary Tuckerová právě v mixzoně procházela kolem Jiřího Přívratského, který mluvil svým tichým, rozvážným hlasem. Cestou se ho jen tak mimochodem dotkla na ruce a šla dál.

Zamilovaný pár na olympijské střelnici v Chateauroux na úvod Her místo medailových snů musel kousat zklamání. Do bojů o medaile se svými parťáky Rylanem Williamem Kissellem a Veronikou Blažíčkovou nepostoupil ani jeden. Americká dvojka skončila třináctá, česká až čtyřiadvacátá.

„Bude to pro něj těžké, ale je silný, má hodně zkušeností. Věřím, že bude OK,“ řekla Tuckerová. „Možná si trochu popovídáme, jak to šlo. Ale nemyslím si, že to bude dlouhá konverzace. Závod skončil a musíme se soustředit dál. Snad se z dneška poučí a posune se dál.“

Ve francouzském městečku Chateauroux, které má dva kostely a jednu z nejmodernějších světových střelnic, u níž se pasou ovce, bydlí ve stejném hotelu a můžou tak olympijský zážitek sdílet.

„Spíme každý v jiném pokoji, ale na hotelu máme společné prostory, kde se můžeme potkávat. Je fajn, že se můžeme vzájemně podporovat a dělit se o tuhle zkušenost,“ líčila Tuckerová. „Před závodem jsme spolu byli v šatně. Bavili jsme se o tom, jak jsme se cítili včera večer.“

Během soutěže se oba rychle dostali do problémů. Přívratský se nemohl srovnat s technickými nedostatky.

„Slušně bych řekl naprd. Oba dva jsme bojovali se svými věcmi, ani jeden jsme souboj nevybojovali k našemu potěšení,“ zhodnotil Přívratský výkon svůj a parťačky Blažíčkové. „Tady jsem se potýkal už v trénincích s malými problémy, které jsem se snažil vyřešit. Bohužel se to nepovedlo.“

Tuckerová ztratila klid krátce po začátku kvalifikace a na dlouhých čtrnáct minut zmizela ze stavu.

„Na začátku šlo všechno dobře, ale pak jsem jednou s výstřelem počkala, a když jsem se podívala na terč, nemohla jsem spustit spoušť. Musela jsem si dát pauzu,“ líčila Tuckerová.

Nedařilo se ani Blažíčkové, která uprostřed závodu po vydařené sérii spustila ránu dřív, dala nízkou devítku a v duchu peprně zaklela. Střelci navíc museli střílet ve velkém dusnu kvalifikační haly, kterou při prvním závodě olympiády zaplnila světová média.

„Musím trošku víc pokárat pořadatele. Bylo opravdu nepříjemné v té hale střílet. Bylo dusno, vysoká vlhkost, vysoká teplota, protože jim nefunguje klimatizace. Když zapli klimatizaci se všemi obrazovkami, tak jim to vyhodilo pojistky na celé střelnici,“ líčil Přívratský.

V porovnání se svou milou, která patří k elitním střelkyním vzduchovkou, nakonec prohrál o čtyři desetiny. Oba ale mají další šance bojovat o medaile podobně jako Kateřina a Matthew Emmonsovi, kteří už jako pár získali medaile na olympijských hrách 2008 v Pekingu.

„Myslím na to, zvlášť proto, že Matt je můj trenér. Opakuju všechno, co dělá. Ví toho tolik! Když jsem s ním začínala, měla jsem pocit, že jsem zase začátečník. Vůbec jsem nevěděla, o čem mluví. Povídat si s člověkem, který má tolik zkušeností a tolik medailí má pro mě velký význam,“ pochvaluje si Tuckerová. „Jsme jiní než Katie s Mattem, ale máme i něco společného. Jsou takoví naši mentoři, ukazují nám, jak dělali věci oni, jak se posouvali dopředu. Dává nám to hodně sebevědomí.“

Tuckerová je v posledním roce v Česku jako doma, jak kvůli svému příteli, tak kvůli kouči.

„Jsem tam tak dlouho, jak mi dovolí víza,“ usmívá se s tím, že už se začala učit česky. Dokáže už vyslovit i jméno svého přítele.

„Trvalo mi to pět měsíců, než jsem se to naučila,“ směje se. „Neumím toho moc, je to velmi obtížný jazyk. Snažím se číst nápisy, nevím, co se na nich píše, ale aspoň je umím vyslovit. Už mi to jde trochu líp. V příštím semestru budu chodit na kurz a povídat si s dalšími lidmi, kteří se učí česky, abych mohla češtinu používat v reálném životě. Moc se na to těším!“

Ještě předtím ale oba mají další práci na olympiádě. V neděli ráno je čeká kvalifikace individuální vzduchovky.

„Nic se neděje, musí se z toho hned vyhrabat a zítra je nový závod,“ radí Přívratskému trojnásobný mistr světa a trenér australské reprezentace Petr Kůrka, otec Kateřiny Emmons. „Já jsem v Soulu na olympiádě propadl, když jsem měl pomalu vyhrát, na předolympijských závodech jsem měl světový rekord. Když se mi nedařilo, táta mi připomínal příběh jednoho ruského střelce, který jeden den propadl a druhý den vyhrál. To mi furt leží v hlavě.“