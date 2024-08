Schumacherova ex vrací Ralfovi úder: Bolestivá reakce syna!

Ralf Schumacher (49) se rozhodl ke coming outu proto, aby byl jeho život klidnější. Přitom právě od oznámení dvouletého vztahu s francouzským partnerem Étiennem je klid to poslední, co by ve svém soukromí našel. Mladší bratr Michaela Schumachera totiž na sociálních sítích svádí veřejnou bitvu se svou bývalou ženou Corou (47). K rozepři rodičů se teď vyjádřil i syn David (22).

Největší odpůrce Schumacherova coming outu? Bezesporu jeho bývalá žena Cora! Schumacherová se od jeho třaskavého oznámení prakticky nepřestala litovat a pro deník Der Spiegel uvedla, že pro ni byl Ralfův krok bodnutím do srdce, protože údajně neměla o ničem ani ponětí. Její tvrzení však záhy bratr motoristické legendy Michaela Schumachera vyvrátil zveřejněním konverzace mez ní a svým partnerem Étiennem.

„Gratuluji,“ psala Cora. „K čemu?“ nechápal Francouz. „Slyšela jsem, že jste se vzali, protože oba nosíte prsteny na pravé ruce,“ vysvětlila. „Ale ve Francii se to nosí na levé ruce. U srdce. Takže...“ vysvětloval Schumacherův partner. „Ralf je Němec. Tak jako tak, jsem za vás šťastná,“ dušovala se prý Cora, která je teď plná sebelítosti. „Děkuji, Coro,“ reagoval ještě Étienne.

Sdílením textu ale Ralf svou bývalku ještě více naštval. „Jak ubohý musí být člověk, aby nelegálně publikoval soukromé zprávy z WhatsAppu,“ kopla si do otce svého syna. A právě David zrovna trávil s Ralfem víkend závoděním v Prototype Cupu v Nürburgringu.

Novináři se pochopitelně ostříleného závodníka na jeho sport s vývalkou vyptávali. Reportéry RTL zajímalo, jestli to neovlivňuje jeho výkony na tratu. „Mě rozhodně ne. Ne,“ dušoval se Ralf. Jeho syn to viděl podobně. „Mám to úplně stejně," pravil.

Pak nejspíš cítil potřebu svou odpověď trochu rozvést: „Nemám s tím nic společného," distancoval se nejprve od celé situace. „Taky mi to neleze do hlavy. A jakmile je hledí zavřené nebo se zavřou dveře, je to všechno o řízení a o ničem jiném,“ ujistil v rozhovoru David, pro kterého musí být bezesporu složité sledovat veřejný spor dvou lidí, kteří jsou mu nejbližší.