Manželka rozvádějícího se Petra Čecha: Netrpěla jsem

Autor: mib
Čechovi se po 26 letech rozvádějí.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Čechovi se brali v roce 2003.
8. 10. 2018 Jejich poslední dostupné společné foto pochází z oceňování fotbalových legend v londýnském hotelu Grosvenor House.
Pastva pro oči mužů a objekt závisti žen. Martina a její fifi gura na přídi plavidla.
Čech se v hokejovém brankovišti umí ohánět.
Beckham si třese rukou s Petrem Čechem před přípravným zápasem ve Wembley
Petr Čech v rámci svého projektu trénuje i s dětmi
Petr Čech v rámci svého projektu trénuje i s dětmi
Beckham si v roce 2008 zahrál ve Wembley proti české reprezentaci
Martina je velká sportovkyně.
Petr a Martina.
Martina je velká sportovkyně.
Martina Čechová má v Esheru své vlastní fitness centrum
Martina vlastní v Londýně fitko.
Martina Čechová, manželka nejlepšího českého fotbalového gólmana uplynulé dekády, v elegantních večerních šatech
Takhle to manželům Čechovým slušelo cestou na poslední zápas tenisty Radka Štěpánka
Martina Čechová, manželka gólmana Arsenalu Petra, před lyžovačkou v Kitzbühelu
Manželka brankáře Arsenalu Petra Čecha Martina
Plážový den. Manželka gólmana Petra Čecha ve slušivém kloboučku

Je jednodušší hledat jehlu v kupce sena než skandál nebo krizi u manželů Petra a Martiny Čechových. Jejich čtvrteční oznámení o tom, že se rozcházejí, tak přišlo jako rána z čistého nebe...

„Tu cestu jsme ušli společně a já jsem hrozně ráda, že jsem u toho byla. Je za tím spousta práce, píle a odříkání a Petr si to určitě zaslouží. Tím, že je slavný, rozhodně netrpím,“ nechala se kdysi slyšet Martina, že na kariéru vítěze Ligy mistrů, pětinásobného šampiona anglické Premier League, devítinásobného laureáta ankety Fotbalista roku ČR a dvanáctinásobného držitele Zlatého míče ČR nežárlila.

Čechová, jejíž manžel si jen chytáním vydělal přes 800 milionů kaček (další prachy inkasoval od sponzorů), se také bránila označení »zlatokopka «: „My neskrblíme, ale zároveň nežijeme rozmařile.“

Šokující oznámení

Čechovi oznámili konec svého manželství ve čtvrtek večer prostřednictvím Petrova instagramu. „„Já a Martina s lítostí oznamujeme, že se po 26 letech vztahu rozcházíme. Zůstáváme ale nejlepšími přáteli a pyšnými rodiči našich dvou dětí," napsal legendární »Čechíno« ke společné černobílé fotce, na níž ho Martina líbá na tvář.

Témata:  rozvodrozchodPetr ČechMartina ČechováČeskoPremier LeagueInstagramZlatý míčFotbalista roku


