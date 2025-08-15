Manželka rozvádějícího se Petra Čecha: Netrpěla jsem
Je jednodušší hledat jehlu v kupce sena než skandál nebo krizi u manželů Petra a Martiny Čechových. Jejich čtvrteční oznámení o tom, že se rozcházejí, tak přišlo jako rána z čistého nebe...
„Tu cestu jsme ušli společně a já jsem hrozně ráda, že jsem u toho byla. Je za tím spousta práce, píle a odříkání a Petr si to určitě zaslouží. Tím, že je slavný, rozhodně netrpím,“ nechala se kdysi slyšet Martina, že na kariéru vítěze Ligy mistrů, pětinásobného šampiona anglické Premier League, devítinásobného laureáta ankety Fotbalista roku ČR a dvanáctinásobného držitele Zlatého míče ČR nežárlila.
Čechová, jejíž manžel si jen chytáním vydělal přes 800 milionů kaček (další prachy inkasoval od sponzorů), se také bránila označení »zlatokopka «: „My neskrblíme, ale zároveň nežijeme rozmařile.“
Šokující oznámení
Čechovi oznámili konec svého manželství ve čtvrtek večer prostřednictvím Petrova instagramu. „„Já a Martina s lítostí oznamujeme, že se po 26 letech vztahu rozcházíme. Zůstáváme ale nejlepšími přáteli a pyšnými rodiči našich dvou dětí," napsal legendární »Čechíno« ke společné černobílé fotce, na níž ho Martina líbá na tvář.