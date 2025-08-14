Trpké přiznání tenisové legendy Selešové: Dvojité vidění, vážná nemoc!
Při rekreačním pinkání s dětmi viděla dva míčky a netrefila se. Tenisová legenda Monika Selešová (51) se ještě více vyděsila, když jí lékaři následně sdělili příčinu: vzácná nemoc!
Po třech letech šla konečně s pravdou ven. Selešová trpí autoimunitní chorobou Myasthenii gravis postihující svalstvo. „Když mi byla diagnostikována, říkala jsem si: Cože?!“ prozradila někdejší světová jednička a vítězka devíti grandslamů. Nemoc postihuje přibližně jednoho z 5000 lidí, obvykle ženy mladší 40 let a muže starší 60 let. „Má to velký dopad na můj každodenní život. Už jen učesat si vlasy bývá velký problém,“ přiznala srbská Američanka.
Na prahu padesátky jí začal nový život. „Mám prostě jen dalšího soupeře, před kterým necouvnu,“ hlásila bojovně. Musela prý udělat další životní »reset«. „Stejně jako když jsem jako třináctiletá dívka sama přijela z Jugoslávie do USA. Nebo když jsem se v šestnácti snažila zvládnout obrovský tlak se vší tou slávou a miliony. A pak samozřejmě když přišlo ono bodnutí,“ připomenula atentát šíleného fanouška v roce 1993. Jasně, tuhle výzvu také zvládne!