Mrazivé detaily výpravy herečky Vacvalové na K2: Smrt při sestupu
Sympatická herečka Lenka Vacvalová (36) má za sebou fantastický úspěch! Bez kyslíku jako první Slovenka vylezla na horu K2. Přiznala ale, že »Divoká hora«, jak se jí přezdívá, je potrápila až do samotného konce. To bohužel potvrzuje i smutná zpráva o nehodě horolezkyně, která na vrchol vylezla ve stejný den jako Lenka...
Lenka se fanouškům po sestupu do základního tábora ozvala se svými pocity. „Bylo to fakt těžké,“ přiznala. „Divoká hora nás potrápila až do úplného konce. Strašné byly hlavně kamenné laviny,“ popsala Vacvalová, která dobrodružnou cestu absolvovala se svým manželem Janem Poláčkem. Jedna taková lavina se bohužel stala osudnou čínské horolezkyni Jing Guan, která na K2 vylezla ve stejný den jako Lenka.
Guan přišla podle serveru ExplorersWeb o život při kamenné lavině 12. srpna v 18 hodin středoevropského času. Jen malý kousek od vytouženého bezpečí. „K incidentu došlo na cestě Abruzzi Spur mezi prvním výškovým táborem a předsunutým základním táborem – v úseku proslulém častými sesuvy kamení,“ stojí v prohlášení Karrara Haidriho, viceprezidenta pákistánského alpského klubu. V těchto dnech probíhají záchranné práce s cílem vyzvednout tělo Guan.
Vacvalová tragédii zatím blíže nekomentovala, protože se po sestupu rozhodla podniknout další velmi náročný kousek. „Hora nám to neulehčila až do posledního momentu, ale o tom vám povím jindy. Snažíme se zvládnou týdenní trek zpět za dva dny a jsme úplně hotoví," vzkázala pouze.
Stejně krutý osud jako čínskou horolezkyni před několika dny bohužel potkal také bývalou elitní biatlonistku Lauru Dahlmeierovou, kterou kamenná lavina zabila na hoře Laila Peak.