Girona - Vallecano 1:3. Tvrdý start sezony pro Krejčího. Tým potopil brankář
Fotbalisté Girony v úvodním kole nového ročníku La Ligy prohráli 1:3 proti Vallecanu. V základní sestavě domácích nechyběl Ladislav Krejčí, ale do své druhé sezony ve Španělsku nevstoupil ideálně. Při druhém gólu hostů prohrál dva souboje s Jorgem de Frutosem, který poté předložil míč do prázdné branky. Ještě víc se ale mohou domácí zlobit na brankáře Paula Gazzanigu, který dvakrát chyboval v rozehrávce. U první branky se mu nepovedla přihrávka, poté mu nevyšla klička a fauloval za penaltu a červenou kartu. Ve druhém poločase ještě snížil Joel Roca, ale obrat nenastartoval.
Gazzaniga poprvé chyboval ve 20. minutě, když po malé domů nezpracoval skákající míč a přihrál ho přímo na nohu Jorgeho de Frutose, jenž střelou do poloodkryté branky otevřel skóre. O dvě minuty později střelec gólu v běžeckém souboji přetlačil Krejčího a naservíroval ideálně před prázdnou branku Álvaru Garcíovi.
Nevydařený poločas korunoval Gazzaniga ve 43. minutě, kdy ve snaze obehrát de Frutose hráče Vallecana jen nastřelil a pak ho musel v pokutovém území faulovat. Argentinský gólman viděl červenou kartu a Isi Palazón z penalty zvýšil na 3:0 pro Rayo. V druhém poločase snížil Joel Roca, víc už ale oslabená Girona nezvládla.