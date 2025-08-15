Bijec Karlos Vémola po odchodu do důchodu: Nová kariéra!
Ani legendární hokejový Dominátor tak divoce nežongloval s ohlášenými konci kariéry a následnými comebacky. Bijec Karlos Vémola (40) sekl s MMA, jenže ouha. Teď z něj bude boxer!
Defi nitivně? Významový slovník k tomuhle původně latinskému slůvku připojuje synonymum »s konečnou platností«. Karlos si jej nejspíš přeložil termínem »ani náhodou«. Žádný jeho odchod do sportovního důchodu se nekoná, dnes má oznámit start boxerské kariéry!
„MMA mi dalo všechno. Chtěl jsem skončit důstojně, a to se povedlo. Tím ale nekončím. Mám zkušenosti, jméno i chuť pomáhat dalším. Teď je na řadě box!“ vytroubil do světa.
Hurá do ringu?
Vémola je v prvé řadě showman, trochu cirkusák, každopádně magnet na miliony. A že si často vymýšlí, k tomu přece patří. Před zaplněným Edenem teatrálně položil rukavice doprostřed klece, čímž symbolicky odešel do důchodu, aby už druhý den vše zpochyb- Tolik let trvala Vémolova kariéra MMA bojovníka. Zatím... 17 nil a vrátil se do akce. Fanoušci z něj už mají bžundu. „Když postavíte před Karlose prachy, zapomene i na své jméno.“
Teď bude Vémola tváří ligy, která má za cíl přivést box zpět na výsluní. „Chci pomoct českému boxu vyrůst. Jestli kvůli tomu znovu vlezu do ringu? To ukáže čas,“ hlásil v tiskové zprávě. Není třeba mlžit, Karlosi, vždyť je vše dávno domluvené.
Experti pochybují
V kleci každého uválel, na zemi byl králem. Ale jako postojář platil Vémola za průměrného bojovníka. A box je přece o postoji!
Před třemi lety si v rámci galavečera Oktagonu už box zkusil, ve vzteky běsnící O2 areně porazil rapera Marpa technickým K. O. Byla to komedie, nikoli box. „Ze strany Vémoly to box nebyl, rozhodčí ho měl napomínat za hlavu, za tlačení. Jenže to by ho musel diskvalifi kovat,“ ušklíbl se někdejší profesionální mistr světa Lukáš Konečný. A nedá se čekat, že by teď Karlos předváděl v ringu něco jiného...