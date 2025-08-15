Bijec Karlos Vémola po odchodu do důchodu: Nová kariéra!

Autor: as
Karlos Vémola oznámí své nové plány
Květen 2022 Karlos už si zaboxoval proti Marpovi, skončilo to ostudou...
Dojemný vzkaz přidal na svůj profil
Zápasník Oktagonu Patrik Kincl v zápase s Karlosem Vémolou
Zápasník Karlos Vémola na Oktagonu 72 v Edenu
Zápasníci Attila Végh a Karlos Vémola v Oktagonu 72 v Edenu
Karlos Vémola během své narozeninové show vydražil Infinity belt za druhý triumf nad Attilou Véghem
Promotéři Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda s vítězným Karlosem Vémolou
Promotér Oktagonu Ondřej Novotný pro iSport promluvil o snaze polské organizace KSW zlákat Karlose Vémolu
Karlos Vémola se oficiálně rozloučí s kariérou na speciální Noci s legendou
Vémola nařkl Kaisera, že svedl Lelu
To je neobvyklý talisman, který přinesl výhru Karlosovi
Po zápase objímala svého muže s talismanem v ruce
Den před bitvou byl Arnie v náručí táty přímo na místě.
Lela je Karlosovi velkou oporou.
Vnadná Lela byla ozdobou večera.
Hrdá maminka Lela.
Co bude dál s Karlosem Vémolou po výhře nad Attilou Véghem na Oktagon 72?
Attila Végh ve třetím zápase s Karlosem Vémolou hrozil nebezpečnými koleny
Karlos Vémola využil ve třetím duelu s Attilou Véghem pověstné strhy
Párkrát se vzduchem v Edenu Attila Végh prolétl, Karlos Vémola se pod něj často potápěl
Dlouhými údery hrozil Attila Végh v souboji s Karlosem Vémolou na Oktagonu 72
Karlos Vémola se brání útoku Attily Végha na Oktagonu 72
Pás pro nesmrtelného šampiona obdržel Karlos Vémola za skalp Attily Végha
Karlos Vémola zvedá nad hlavu pás pro vítěze třetího zápasu století
Karlos Vémola vítězí v trilogii nad Attilou Véghem v Edenu
Karlos Vémola sleduje zápas na turnaji Oktagon 72
Attila Végh a Karlos Vémola na vážení před turnajem Oktagon 72
Attila Végh s Karlosem Vémolou během vážení
Karlos Vémola a jeho svaly
Karlos Vémola se svojí ženou Lelou
Horst by vám vnutil všechno. Karlos se také reklamy neštítí.

Ani legendární hokejový Dominátor tak divoce nežongloval s ohlášenými konci kariéry a následnými comebacky. Bijec Karlos Vémola (40) sekl s MMA, jenže ouha. Teď z něj bude boxer!

Defi nitivně? Významový slovník k tomuhle původně latinskému slůvku připojuje synonymum »s konečnou platností«. Karlos si jej nejspíš přeložil termínem »ani náhodou«. Žádný jeho odchod do sportovního důchodu se nekoná, dnes má oznámit start boxerské kariéry!

„MMA mi dalo všechno. Chtěl jsem skončit důstojně, a to se povedlo. Tím ale nekončím. Mám zkušenosti, jméno i chuť pomáhat dalším. Teď je na řadě box!“ vytroubil do světa.

Hurá do ringu?

Vémola je v prvé řadě showman, trochu cirkusák, každopádně magnet na miliony. A že si často vymýšlí, k tomu přece patří. Před zaplněným Edenem teatrálně položil rukavice doprostřed klece, čímž symbolicky odešel do důchodu, aby už druhý den vše zpochyb- Tolik let trvala Vémolova kariéra MMA bojovníka. Zatím... 17 nil a vrátil se do akce. Fanoušci z něj už mají bžundu. „Když postavíte před Karlose prachy, zapomene i na své jméno.“

Teď bude Vémola tváří ligy, která má za cíl přivést box zpět na výsluní. „Chci pomoct českému boxu vyrůst. Jestli kvůli tomu znovu vlezu do ringu? To ukáže čas,“ hlásil v tiskové zprávě. Není třeba mlžit, Karlosi, vždyť je vše dávno domluvené.

Experti pochybují

V kleci každého uválel, na zemi byl králem. Ale jako postojář platil Vémola za průměrného bojovníka. A box je přece o postoji!

Před třemi lety si v rámci galavečera Oktagonu už box zkusil, ve vzteky běsnící O2 areně porazil rapera Marpa technickým K. O. Byla to komedie, nikoli box. „Ze strany Vémoly to box nebyl, rozhodčí ho měl napomínat za hlavu, za tlačení. Jenže to by ho musel diskvalifi kovat,“ ušklíbl se někdejší profesionální mistr světa Lukáš Konečný. A nedá se čekat, že by teď Karlos předváděl v ringu něco jiného...

Témata:  konec kariérynová kariéraKarlos VémolaLukáš KonečnýkariéraMMA

