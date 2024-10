Kincl se po těžké nehodě obhajuje: Proč zbitý řídil šest hodin?!

Ze soboty na neděli zažil noc hrůzy. Prohraný boj ve Frankfurtu přebilo ještě něco mnohem horšího. Zápasník Patrik Kincl (35) měl děsivou autonehodu, ze které on sám vyšel bez újmy, manželka ale skončila v nemocnici. Sesazený král Oktagonu se ke strašnému okamžiku vrátil. Odmítl únavu, vinil tempomat.

Kincl v sobotu během spektakulární show Oktagonu ve Frankfurtu utrpěl překvapivou porážku s Kerimem Engizekem, kterou označil za nejhorší v kariéře. Převrácené auto v příkopu pak mizernou noc ještě »dokonalo«. Pět dní po strašlivé události se český zápasník k děsivému okamžiku vrátil. A to hlavně proto, aby reagoval na kritiku svých fanoušků, kteří kroutili hlavou nad tím, že se vůbec rozhodl řídit.

„Ta havárka nebyla způsobená únavou. Vím, že to svádí k tomu, že jsem debil, že sednu po zápase do auta a jedu šest hodin domů, ale hrály v tom roli dvě věci," začal Kincl.

Na dlouhou štreku domů vyrazili s manželkou ještě v noci proto, že po zápase prý nikdy není schopen spát. „Prostě ten adrenalin, kor ještě z toho Frankfurtu vás nakopne, takže pro mě by bylo horší tam zůstávat na hotelu a koukat do stropu a až druhej den sednout do auta. Ta únava na mě přichází až v sedm večer druhej den. Těšil jsem se za malou, tak jsme vyrazili," vysvětlil.

S manželkou se za volantem střídali, drobná únava je ale před českými hranicemi přece jen dohnala, a tak si dali poctivě na benzínce více než hodinovou pauzu. Ke karambolu pak došlo už v Česku. „V takovým počasí... Jsem línej, prostě jsem zlenivěl, používám tempomat. Lehce pršelo a vim, že jsme projížděli takovej úsek lehce do horizontu, hladká asfaltka a přede mnou projelo auto nějakou kaluží. Chrstlo mě to. Tempomat začal nabírat, sešlápl výkon. Viděl jsem, že to není dobrý. Chtěl jsem klepnout do brzdy. Už jsem to nestihl a ustřelil to. Klasický aquaplaning,“ popsal nehodu bývalý šampion Oktagonu.

Kincl zmínil i druhou komplikaci, která mohla mít vliv. Za volantem se totiž původně měli střídat tři. Cestovat s nimi měl jeho parťák z gymu, toho ale Patrik kvůli posunuté tiskovce poslal domů s jinou skupinou, aby na něj nemusel dvě hodiny čekat.