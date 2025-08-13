Fotohrdina Nedvěd v ženském obležení aneb Pavle, kde máš Daru? Zase s jinými!
Měl dřít v mužském světě, ale kolem Pavla Nedvěda (52) se při jeho angažmá na fotbalové asociaci točí spousta žen. A v srdci jeho milé Dary Rolins (52) z toho nezní zvonky štěstí.
Po stěhování do Prahy měla následovat jen samá pozitiva. Nedvěd v půlce června přesídlil z angažmá v Saúdské Arábii do Česka a zboural »múr jejich lások«. Konečně spolu! Jenže teď aby se bála otevřít noviny, kliknout na zprávy... Zhusta na ni totiž vyskočí její modrooký elegán Pavel ve společnosti dam známých i neznámých. Naposledy při eventu k zahájení Fortuna ligy žen.
Věří si?
Dara má v názvu svého profilu na Instagramu krásné »ver mi«. Teď jde o to, jak moc věří ona Pavlovi – a to je »vo hviezdach«. Poslední společnou fotku ti dva dali před více než měsícem. Od té doby se Pavel prošel noční Prahou s blondýnou, kterou držel kolem pasu. „Jen jsem doprovodil manželku kamaráda,“ reagoval rozšafně. Dara reagovala ve stylu Chytré horákyně: „Byl na večeři s našimi přáteli, mně se nechtělo. Byli tam manželé a manželky – koukám, že nějakou vyfasoval i on.“
Neobejmu ani gaye
Vtipné vyjádření záhy přitvrdila rýpacím dodatkem: „Nepřekvapuje mě, že si Pavla zavěšeného na někom jiném než na mě, v noci kdosi s radostí vyfotí. Já se na ulici právě z toho důvodu neobjímám ani s mýmy gay kamarády.“ Ženy mluví, chlapi mlčí, tak to bývá, snad proto i smířlivé pokračování zaznělo z úst Dary. „Jsme v jednom kolotoči. Pavel navíc v nové práci. Ale ještě v létě poletíme zkontrolovat stavbu našeho domu v Itálii u jezera Maggiore.“
Pavel jednou doprovází předsedu Trundu, podruhé na fotbal exparťáka Grygeru, potřetí ekipu šéfů reprezentace... Ale co řekne doma k sobotě 30. srpna? Ten den bude mít narozeniny. Snad nedostane Dara bolehlav, pokud jí oznámí, že u něj vítězí Boleslav a od osmi jde na ligu Boleslavi se Slavií...