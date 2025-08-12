Slovensko v slzách: Tragická smrt fotbalisty Szelleho (†19)
Pocit euforie netrval dlouho. Maličký klub v páté ligy FC Trstice vybojoval v Slovnaft Cupu zápas proti Slovanu Bratislava, ale týmu radost moc dlouho nevydržela. Krátce poté totiž přišla smutná zpráva o úmrtí jejich hráče Norberta Szelleho (†19).
Mladý Slovák měl podle webu Sportnet přijít o život při autonehodě. Szelle v minulosti oblékal dres Dunajské Stredy nebo Gabčíkova. Právě ten za svým bývalým hráčem truchlil na sociálních sítích: „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás tragicky opustil bývalý hráč naší U19, Norbert Szelle. Rodině, přátelům a všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce, odpočívej v pokoji.“
V danou dobu informovali policisté o havárii vozu Audi v okrese Dunajská Streda, při které zahynul řidič, jehož rok narození je stejný jako Norbertův.
„Z doposud nezjištěných příčin sjel mimo vozovku a narazil do stromu. Náraz byl tak silný, že motor skončil mimo vozidlo,“ informovali policisté. „Při střetu utrpěl řidič zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Přesné příčiny a okolnosti události jsou ve stádiu šetření,“ uzavřeli strážci zákona.