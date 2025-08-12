Manželka hokejového kouče Růžičky: Slzy pro tátovo dvojče
Marie Růžičková sice žije se svým mužem Vladimírem (62) a dcerkou Lejlou (7) v Čechách, ale do rodného Slezska se ráda vrací za rodinou. Její součástí je i strýc Petr Pavlovský, který dlouhá léta působil v havířovském fotbalovém klubu. Pak ho ale zradilo zdraví a s prací pro milovaný MFK Havířov se musel rozloučit...
Fotbalový klub z Havířova se během víkendového duelu s Opavou dočkal váženého hosta. Navzdory zdravotním komplikacím se na stadion vypravil bývalý masér A týmu Petr Pavlovský, který je zároveň strýcem Marie Růžičkové.
„Pyšná. Strejda (dvojče táty) zasvětil život fotbalu, konkrétně Baníku Havířov. Je to zlatý člověk. Obyčejný vtipný chlap, kterého potkala mrtvička a rok na to Parkinsonova choroba. Je na tom špatně a přesto je moc pozitivní. Péťo, jsem na tebe tak moc hrdá. A taťka by byl taky,“ vzkázala svému strejdovi, kterému klub věnoval také předzápasový bulletin.
V textu havířovský klub děkuje Maruščině strýci za dlouholetou spolupráci. „Z důvodů zdravotních komplikací sice Petr ukončil své působení v klubu jako aktivní funkcionář, ale nadále zůstal věrným fanouškem MFK Havířov a sledoval zápasy vždy, když mu to jeho zdraví dovolilo. Jeho práce a přátelství si nesmírně vážíme a zůstane navždy zapsán v srdcích indiánů Havířov,“ píše se. Na závěr přidal klub srdceryvnou vzkaz. „Petře, děkujeme ti za všechno, co jsi pro náš klub udělal. Vždy budeš součástí indiánů!“
Růžičkovou celá situace velmi dojala. „Mám slzy v očích,“ přiznala. „Proč vždy ti nejhodnější musí trpět? Jsi bojovník, nejlepší strejda na světě,“ vzkázala svému blízkému. „Strašně moc děkuji pečovatelkám,“ dodala na účet žen, které pana Pavlovského na stadion doprovodily, a on tak mohl shlédnout na vlastní oči zápas mezi svým milovaným klubem a rivalem z Opavy.