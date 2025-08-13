Detaily Ronaldových zásnub: Kolik stál obří prsten?
Je to pohádka jako z jiné galaxie. Něco mezi Popelkou a Pretty Woman. Příběh, který co nevidět vygraduje nejsladším možným způsobem – svatbou! Jak vlastně Georgina Rodríguezová (31) získala srdce nejslavnějšího fotbalisty planety Cristiana Ronalda (40)?
Georgina se pochlubila vzkazem přes sociální síť Instagram. „Ano. V tomto životě i ve všech dalších,“ napsala pod obrázek okroužkovaného prsteníčku levé ruky. Jsou spolu devět let, právě takový je mezi nimi věkový rozdíl.
A on oslavil letos čtyřicáté narozeniny. To vše mohlo hrát roli v rozhodnutí, které CR7, otec pěti dětí, učinil. Spolu mají dvě děti, Alanu (7) a Bellu (3). Spolu prožili i tragédii, když Angel, dvojče Belly, zemřel při porodu. Zdá se, že spolu budou mít i svatbu, která bude pro oba první.
V pondělí večer obletěla svět dlouho očekávaná zpráva. Portugalec se rozhoupal a konečně požádal svoji drahou o ruku. Sama seňorita se tím na sociálních sítích pochlubila. „Ano v tomto životě i všech ostatních,“ zářila.
Když jí Cristiano navlékl na prsteníček monstrózní kroužek, hlavou se jí možná prohnal časosběr společných zážitků plné lásky, luxusu, ale i chvil, které by nejraději dostala z hlavy. Třeba, když v dubnu 2022 přišli po porodu o chlapečka Ángela, nebo když se houfně spekulovalo o jejich partnerské krizi, kterou prý způsobilo její nafrněné a sobecké chování.
Láska u Gucciho
Jiskra v oku i srdci u nich přeskočila v roce 2016, kdy Georgina prodávala v noblesní madridské čtvrti »hadříky« značky Gucci. Ronaldo znal cestu na adresu luxusního butiku poslepu. V obchodě už ale měl oči otevřeny dokořán. „Byla to láska na první pohled,“ shodli se oba v dokumentu »Jsem Georgina« na Netflixu, než pokračovala: „Když jsme se poprvé drželi za ruce, cítila jsem nevysvětlitelný klid a energii. Jako bychom se znali odjakživa.“
Střelec našel cestu do duše tmavovlásky rychle! A to i přes její gigantický dekolt! Na veřejnosti se spolu poprvé objevili v lednu 2017 při udílení cen FIFA Best Football Awards. O deset měsíců později přivedla tmavovláska na svět jejich prvorozenou dceru Alanu Martinu, sestřičku Ronaldových potomků Cristiana (15) a dvojčat Evy a Matea (8), k nimž v roce 2022 přibyla holčička Bella Esmeralda. Brzy budou všichni právoplatná rodina.
„Vždycky jsem Georgině říkal, že se vezmeme, až do sebe všechno zapadne,“ poznamenal před časem Ronaldo. Teď, po podpisu nové smlouvy do roku 2027, která mu garantuje roční gáži 9,9 miliardy korun, zřejmě uslyšel životní cvaknutí. Veselka bude určitě stát za to!
Praštil se přes kapsu: Milionový prsten
Dřív všichni koukali, co měl Jiří Šlitr k obědu, teď zase svět čubrní, co má Georgina na prsteníčku. Ronaldo přitančil za svojí milou se žádostí o ruku s prstenem, který se tedy rozhodně do standardní krabičky 5x5 cm nevešel! „Oválný centrální kámen by mohl vážit asi 35 karátů a je lemován diamanty z platiny, z nichž každý váží přibližně jeden karát,“ odhadl ředitel londýnské společnosti 77 Diamonds Tobias Kormind. Kolik úchvatný dar fotbalistu stál? „Odhaduji to na zhruba 4,3 milionu eur.“ To je v přepočtu 105 milionů korun.
Georgina zbořila Instagram: To je dosah
Oznámila šťastnou novinu a div nespadl Instagram. Georgina Rodríguezová, budoucí Ronaldova nevěsta svým příspěvkem o svém »ano« zaujala jako nikdo jiný. Třicet minut po vydání svítil u její novinky MILION »lajků«. Včera po poledni jich bylo už milionů deset!