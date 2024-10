Manželka mistra světa Kempného Nicola v nemocnici: Vážná nemoc a operace!

Má styl, smysl pro detail a snad na všem se snaží najít cosi krásného. Jsou ale chvilky, kdy to prostě nejde. Manželka hokejového mistra světa Michala Kempného Nicola totiž řeší zdravotní trable. Musela na operační stůl.

V nemocničním pokoji se může těšit z malebného výhledu na linoucí se Vltavu od Zbraslavi. Kochat se ale do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí sympatická brunetka nepřišla. Musí vyléčit gynekologický problém.

Ještě pár hodin před plánovanou operací se tedy zavrtala do květinkové duchny a listovala knihou s názvem Endometrióza v otázkách a odpovědích. To, aby přesně věděla, co ji čeká.

Těžké dny

„Operovat bude, doufám, ten nejlepší,“ přála si dáma, z níž obránce Sparty vloni v létě udělal paní Kempnou. Společně vychovávají tříletého syna Adama, který má teď doma s taťkou pánskou jízdu.

Mamce jsou ale její kluci oporou, co jí pokaždé vykouzlí úsměv na rtech. A to je dobře! „Následující dny budou asi nic moc. Snad bude všechno dobrý,“ věřila na Instagramu optimistická Nicola.