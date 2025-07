Naše dítě. McAvoy a Pastrňák pravděpodobně povedou Boston spolu a bez „céčka“

Ikona klubu Brad Marchand si vychutnala roli kapitána zavedené organizace v necelých dvou sezonách. Pocty, jíž se nemůže chlubit mnoho hokejistů, se mu dostalo po jeho dlouholetém parťákovi a kamarádovi Patrici Bergeronovi. Kanadský centr nahradil v roce 2020 v pozici hlavního lídra Zdena Cháru, jenž měl céčko na prsou 14 sezon a klub dovedl ke Stanley Cupu. Poslední kompletní ročník bez oficiálního šéfa kabiny zažil klub z Massachusetts po přelomu milénia v sezoně 2001/02.

Další by měl přijít nyní. Kapitána s pořadovým číslem 28 ve více než stoleté historii zatím fanoušci nepoznají. Dlouho se skloňovala jména Davida Pastrňáka a Američana Charlieho McAvoye. Už videopředstavovačka dresů ale nastínila, že oba tahouni povedou pozměněný tým jen jako alternující kapitáni.

„Nemyslím, že by to nějak hořelo a museli s tím něco dělat. A víte co? Je to úplně v pořádku. Já a Pasta trávíme čas společně, což je pro mě neuvěřitelné. Můžu se naučit víc o něm jako lídrovi. Miluju, že se toho můžeme chopit společně,“ prohlašoval McAvoy během léta.

„Bez ohledu na písmena na dresu víme, že tohle je náš tým. Ať už tu budeme bůhvíkolik let, bude to na nás spolu s dalšími kluky. Teď je to ale naše dítě, moje a jeho, a neexistuje nikdo, s kým bych se o to raději podělil. Vím, že se budeme vzájemně zlepšovat na ledě i mimo něj,“ dodal.

Bruins prochází proměnou

Hlavní tváře organizace nečeká v úvodu nic snadného. Mužstvo prochází zásadní proměnou, vedení přivedlo z trhu hlavně hráče do spodních formací, jako jsou Sean Kuraly, Tanner Jeannot nebo Michael Eyssimont. Po boku hvězdného krajana bude chtít konečně prorazit do NHL Čech Matěj Blümel. Tým ale bude mít na zádech z velké části opět Pastrňák. Ve třech posledních sezonách se přehoupl přes hranici sta bodů a definitivně se zařadil mezi největší tváře svého sportu.

McAvoy také figuruje v žebříčcích nejlepších beků současnosti, jenže až moc často ho sráží zdraví. Kompletní porci 82 zápasů základní části nezvládl v kariéře ani jednou, maximem zůstává 78 duelů z ročníku 2021/22. Naposledy odehrál sedmadvacetiletý Američan pouze 50 klání a bral 23 bodů (7+16). Na vině bylo tentokrát zranění ramene.

„Vzal jsem si chvíli volno, strávil jsem nějaký čas se synem. Pak už jsem si začal klást otázky, jak zlepšit svůj stav, jak se uzdravit, jak se můžu dostat příští rok na takovou úroveň, na níž můžu hrát. Od té doby už se těším a cítím se skvěle. Po psychické stránce se nemůžu dočkat další sezony,“ prozradil Pastrňákův parťák.

Spolu se zbytkem týmu si bude zvykat na nového muže na lavičce a na jeho požadavky. Jako hlavní kouč se v nejlepší lize světa poprvé představí bývalý německý útočník Marco Sturm. Někdejší hráč Bostonu už v minulosti nastínil možnost hrát bez kapitána. „Když hrajete za Boston Bruins je to velká věc. Pokud si nejste stoprocentně jistí, nemusíte jmenovat kapitána. Je to věc, o které se musíme pobavit. Musíme se shodnout, že máme toho správného kluka,“ prohlašoval.

Prozatím vše nasvědčuje tomu, že Sturm se s mužstvem bude nejprve sžívat, aby hráče sám poznal. McAvoy však nečeká, že by se styl Bruins výrazně změnil. „Vždycky jsme byli defenzivní tým, máme skvělé brankáře a skvělou obranu. Ale máme i kluky, kteří umí dávat góly. Pokud máme být defenzivní, musíme být tým, proti kterému nikdo nechce hrát. Musíme vyhrávat ošklivé zápasy,“ vyhlásil bojovně majitel více než pěti set startů v NHL.

Předchozí kapitáni Bostonu

Brad Marchand (2023-25)

(2023-25) Patrice Bergeron (2020-23)

(2020-23) Zdeno Chára (2006-20)

(2006-20) Joe Thornton (2002-05)

(2002-05) Jason Allison (2000-01)

(2000-01) Ray Bourque (1985-2000)*

*mezi lety 1985 a 1988 se o kapitánství dělil s Rickem Middletonem