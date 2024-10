Zklamaná Červenkova Veronika na Hradě: Navoněná bída!

Někdo do mrtě rozebere atom, jiný pokaždé upeče křupavé makovky, manželka Romana Červenky (38) a Česká Miss World 2010 Veronika (34) se narodila pro módu

A protože coby diplomovaná stylistka s certifi kátem z italského Milána udělá i z ošuntělé padesátky sexy třicítku, byla zvědavá, jak se smetánka vyšňoří na slavnostní večer k příležitosti Dne vzniku samostatného Československa.

„Bohužel z dvou tisíc lidí jsem tam viděla jednu ženu, která to vychytala. Jinak to byla navoněná bída, což je mi to líto,“ posteskla si. Sama se prý při výběru outfitu inspirovala královskou rodinou. V tmavých šatech s rudými doplňky, botách na středním podpatku a nevšední broží v podobě dvou dlaní v klopě vypadala jako šlechtična. A ten účes! „Všichni se na mě dívali. Nikdo jiný si s tím nedal takovou práci. Je to ale tvrdý jako plastová flaška, takže ani nevím, jak se to smývá,“ zubila se na Instagramu