Plekanec se v Kataru pustil do fotbalu: Na robota zkoušel »Panenku«

Mistrovství světa už v Kataru sice nestihne, ale vlažnější trénink ano. Bývalý hokejista Tomáš Plekanec (41) je spolu s manželkou Lucií Šafářovou (37) a svými dětmi na dovolené v Dauhá, kde si rodina užívá teplo, relax u vody a zábavu. Během podzimních prázdnin nevynechali ani návštěvu tamní obdoby lunaparku, kde se »Pleky« utkal ve fotbale s robotem...

Bývalý reprezentant a kapitán Rytířů a jeho žena se rozhodli vzít děti během podzimních prázdnin do tepla. A to dokonce až do dalekého Dauhá, kde ještě stále vládnou teploty ideální ke koupačkám v moři nebo bazénu.

Rodinka Tomáše Plekance se ale vydala také do lunaparku, odkud Lucie Šafářová sdílela veselý moment. Její muž se totiž před zraky svých dětí pokoušel pokořit robota ve fotbalové bráně. A ač se asistent trenéra hokejové reprezentace snažil, na gólmana nestačil.

„Tak nevím, jestli taktika à la “Panenka„ funguje na robota v Kataru,“ smála se brněnská rodačka, která si však návštěvu velmi pochvalovala. „Tento vnitřní zábavní park drží více rekordů a je tu hodně atrakcí pro velké i malé,“ referovala fanouškům u videa, kde její partner na jednom z kolotočů dohlížel na syna Olivera (2) a dcerku Leontýnku (4).

Lucie ale nemohla vynechat také obhlídku tenisového kurtu. Právě milovaný sport jí v minulosti několikrát do Kataru přivedl. V současné době se jí navíc naskytla zajímavá podívaná, protože v Dauhá právě probíhá mistrovství světa v padelu.