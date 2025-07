Děsivé pozadí smrti Dahlmeierové (†31): Hory připravily o život jejího expartnera!

Byla pokorná, zkušená a velmi dobře připravená. Přesto přišla biatlonová legenda Laura Dahlmeierová (†31) při sestupu z pákistánské hory Laila Peak o život. Olympijskou šampionku smetla kamenná lavina a podle jejího týmu byla na místě mrtvá. Obrovského nebezpečí si přitom byla velmi dobře vědoma, osud jakoby jí v minulosti poslal několik tichých zpráv s varováním, jak pekelně kruté dokáží hory být...

Laura Dahlmeierová už jednu velkou bolest v souvislosti s horami v minulosti zažila. Deník BILD připomněl, že v roce 2022 přišla o svého bývalého partnera za velmi tragických okolností. Robert Grasseger tehdy zahynul při lavinovém neštěstí v Patagonii.

V místě byl podle médií se svou tehdejší přítelkyní, která se dokázala zachránit. Jaká děsivá podobnost s tím, co tento týden potkalo samotnou Lauru. Zatímco její parťačka Marina Kraussová kamennou lavinu přežila a přivolala pomoc, biatlonistka takové štěstí neměla.

Skon bývalého partnera, se kterým si zůstali i po rozchodu blízcí, ji tehdy zdrtil. „To, co máte hluboko v srdci, nemůžete smrtí ztratit,“ citovala Laura na instagramu po Robertově skonu Goetha. Oporu našla u Grassegerovy sestry Vroni. „Myslím, že je velmi důležité se vážně zamyslet, už se toho stalo příliš mnoho. Pochopilně, když dojde k další vážné nehodě a něco se přihodí v přímém okolí, pak si člověk znovu klade otázku: »Páni, jak teď dál?«“ přiznala v dokumentu stanice ZDF.

Setkání se smrtí

V roce 2014, po zimních olympijských hrách v Soči, měla sama Laura při lezení v masivu Zugspitze vážný pád, když se s ní utrhla skála. Odnesla to natrženým vazem v kotníku, zlomeninou a mnohočetnými pohmožděninami. Děsivý moment popsala ve své knize Když něco dělám, dělám to pořádně.

„Snažím se uchopit něco jiného, najít oporu. Ale i další úchyt se uvolní. Už mě to táhne dozadu, pryč od stěny. »Sakra, to bude fakt hluboko! Doufám, že to jištění vydrží!« Párkrát narazím, padám hlavou dolů... Jak se to mohlo stát? Padám dál a nemůžu s tím nic dělat. Jsem úplně bezmocná. Mým tělem projíždí neznámý strach a já křičím,“ líčila.

Tehdy vše dobře dopadlo. Navzdory zranění totiž Laura vyvázla z incidentu živá. „Naštěstí jistící zařízení vydrželo. Když se z ničeho nic zastavím, je všechno v naprostém tichu. Visím na laně, pomalu otevírám oči a s úlevou si uvědomuji: Jsem pořád tady!“ dovyprávěla v knize pasáž, ze které teď po její smrtí mrazí.