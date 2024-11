Fotbalová pornohvězda se chvástá: Větší než Ronaldo!

Tihle dva uličníci spolu vyrůstali. Ale zatímco Cristiano Ronaldo (39) pořád běhá za mičudou, Fábio Paím (36) prohání ženské zadečky ve filmech s hvězdičkou!

Portugalce se sošnou postavou milují miliony fanoušků po celém světě. Útočník ze saúdskoarabského an-Nasru je s více než 900 góly v soutěžních mačích nejlepším střelcem 21. století. Ach, prostě slast! Jenže mezi lety 1997 až 2003 v mládežnických výběrech Sportingu Lisabon se prý i Ronaldo musel sklonit.

„Byl jsem lepší než on a každý to ví. Měl jsem větší talent,“ chvástal se jeho bývalý parťák Paím. I jeho teď sledují mraky lidí, ale jen ti starší 18 let! Bývalý fotbalista se začal živit jako pornoherec. „Tady v Portugalsku z toho všichni šílí. Je dobré mít sex, a ještě za to dostat zaplaceno,“ směje se, přičemž poslouchá chválu kolegyň: „Myslely jsme, že bude nervózní, ale Fábio se předvedl jako lev!“