Ronaldo sestřelil Iry a prozradil: Už před sebou ve fotbale moc let nemám

Když se odtajnily základní sestavy přípravného utkání Portugalska proti Irsku, nejen sociálními sítěmi to pořádně zašumělo. Konečně uvidíme, jak je na tom Ronaldo . Nechybí v základu a s kapitánskou páskou, pomysleli si jistě portugalští, ale i čeští fans. Vždyť pětinásobný držitel Zlatého míče nás gólově sundal na ME 2008 i 2012. I v našlapané generaci po více než dekádě dál je v národním týmu stále extrémně platný, když na to přijde.

Gólově vše rozjel barcelonský Joao Félix. Portugalci překvapili rozestavením. Zrovna na Iry s pěti obránci? Fungovalo to. Soupeř z ostrovů se sice snažil agresivně napadat, ale favorit střetnutí si věděl rady i díky odvážné rozehrávce brankáře Dioga Costy. A když Portugalci útočili, což bylo většinu času, z Dalota, Cancela, Semeda i Mendese se staly ostré kraje směrem dopředu. Tyto čtyři krajní beky totiž Roberto Martínez během zápasu prostřídal.

Hlavní slovo měl ale skutečně Ronaldo po změně stran. V 50. minutě dostal míč na pravém křídle, navedl si jej levačkou na střed a stejnou nohou přes jinak slušně bránícího Liama Scalese z Celticu nedal gólmanu Kelleherovi šanci. Liverpoolský brankář se za utaženou střelou jen ohlédl. Precizní obstřel na zadní tyč byl na světě. Po hodině hry útočník Al-Nassru pečetil výhru 3:0 po asistenci Dioga Joty.

Rekordman v počtu zápasů i gólů v portugalské reprezentaci prostě zase úřadoval. Tohle byly v pořadí 207. zápas v národním oděvu a 129. a 130. gól. Po zápase se bývalý kanonýr Manchesteru United či Realu Madrid nechal slyšet, že se blíží závěr jeho velkolepé jízdy profesionálního fotbalisty.

„Musím si to užít. Ve fotbale už před sebou moc let nemám. Jsem do té hry zamilovaný. Každý zápas je výjimečný. Představte si, jakou hrdost cítím v portugalském dresu na Euru. Je to sen, jako když mi bylo dvacet,“ řekl kapitán Portugalců po zápase.

Sám před časem prohlásil, že chce na nejvyšší úrovni setrvat do svých čtyřiceti let. V únoru oslavil rodák z Madeiry 39. narozeniny. V Portugalsku věří, že se Ronaldo objeví ještě na MS 2026.

„Mám radost a zároveň se cítím privilegovaný, že můžu pomoci národnímu týmu v naplnění cílů a ve snaze vyhrát Euro, což je náš primární cíl,“ neskrýval muž, kterého čeká jako prvního hráče historie už šestý evropský šampionát.

Kouč Martínez rovněž ocenil Ronaldův výjimečný výkon, byť asi málokdo čekal, že nechá svého veterána na hřišti zrovna proti Irsku celých devadesát minut. „Jeho nasazení jako kapitána bylo neuvěřitelné. Viděli jsme z jeho dílny dva góly světové úrovně, ale já bych ocenil ještě něco jiného. Byla tam situace, kdy už měl na kontě obě branky, přesto než aby střílel, přihrál spoluhráči. To ukazuje solidaritu a kamarádství, což jsou důležité hodnoty, když jedete na Euro,“ chválil Ronalda španělský trenér ve službách Portugalců.

Portugalsko však mohlo slavit nejen dvě trefy svého miláčka. Neméně podstatnou injekcí do sebevědomí hráčů je udržení čistého konta, což se povedlo poprvé po čtyřech zápasech. Může být tedy variantou i pro evropský šampionát rozestavení s pěti obránci?