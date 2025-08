Zbrojovka není Slovácko. Aneb jak kouč Svědík učí dominanci. Má na to hráče, říká kapitán

Druhá liga poznává jiného Martina Svědíka (51) než při jeho veleúspěšném angažmá ve Slovácku. O patro níž se kouč Zbrojovky s chutí „přešaltoval“ do role učitele ofenzivního fotbalu. Žádá dominanci na míči, ohňostroj centrů, gólových akcí. To, co se od favorita soutěže čeká, zatím perfektně plní. „Myslím, že takhle chtěl hrát už na Slovácku, ale asi na to neměl vhodné hráče. Teď vidí, že na ten styl kluky má,“ řekl stoper Stanislav Hofmann.

Tři hráči vyskládaní na hranici útočného vápna. Prostě agresivní, odvážný presink. I to je Zbrojovka na podzim 2025 pod vládou Martina Svědíka. Zatímco při štaci ve Slovácku často volil pasivnější herní strategii, ve druhé lize to může trenér rozbalit se svými svěřenci naplno. Cítí, že mužstvo na to sílu má. A chce, aby to každý soupeř od první minuty pocítil. „Kluci nahoře mají výdrž, vydrží presovat. Na lavičce jsou navíc hráči, kteří můžou dostřídat, aniž by kvalita klesala. Takhle se dá ve druhé lize získat spousta míčů,“ popisoval kapitán Stanislav Hofmann.

Nenechte se zmást, Svědíkovi jde stále primárně o body. „V kabině si říkáme, že nejdůležitější je efektivita. Stejně po nás každý bude chtít výsledek, vítězství,“ potvrzuje své nastavení. Zůstává pragmatickým trenérem, jenž chce na konci utkání zvednout ruce nad hlavu. I kdyby to bylo po vydřeném triumfu 1:0. „Samozřejmě pracujeme na hře, ale chce to čas. Nemůžete si myslet, že když přijede Táborsko s jedenácti bývalými ligovými hráči, že ho budeme mačkat a přehrávat celý zápas,“ zdůraznil kouč, jenž nehodlá bavit diváky za každou cenu ofenzivní divočinou.

Dokáže správně vyhodnotit, na co jeho parta má a na co ne. I v tom je velikost kouče. To, co fungovalo v jednom klubu, nemusí být vhodné pro jiný tým. A naopak. „Vždycky chceme soupeře přehrát, najít jeho slabiny. Je potřeba najít způsob hry, kterým ho můžeme předčít. Musím říct, že tady jsou hráči lépe připraveni, co se týká fotbalovosti. Naši zkušení hráči mají smysl pro kombinaci. Chtějí hrát fotbal, dobře vyhledávají meziprostory,“ ocenil. „K nim pak musíte dát pracovité typy, prostě to celé nakombinovat,“ dodal.

Každý trenér vám řekne, že má rád útočný fotbal s řadou šancí a gólů. Svědík není jiný. Ve Slovácku přizpůsobil hru typologii svých svěřenců, kteří nebyli ve většině zápasů jasným favoritem. K výraznější fotbalovosti se jeho soubor dostal až zhruba po dvou letech, kdy se sehrál a nabral sebevědomí. Od Zbrojovky se naopak už teď každý týden očekává, že určí tempo hry a bude kvalitativně výš než protivníci. Což se jí zatím daří, byť v posledním duelu se silným Táborskem (2:1) to tak úplně neplatilo. Přesto Hoffmann se svými parťáky díky poslední akci v 93. minutě našli cestu ke čtvrtému vítězství v řadě.

Z obránců dělá střelce

Ke Svědíkově rukopisu patří také důraz na to, aby krajní beci zavírali zadní tyč a podíleli se na produktivitě. Ve Slovácku takhle vycepoval Petra Reinberka s Janem Kalabiškou, kteří měli lepší ofenzivní čísla než útočníci. Nyní jsou mezi čtyřmi nejlepšími střelci Zbrojovky hned tři zadáci. „Trenér je náročný. Chce, aby se krajní beci dostávali do vápna prakticky při každém centru,“ poukázal šéf defenzivy. V Brně dělá Svědíka snajpra z Jakuba Klímy (2 branky), k němuž se přidali Jan Juroška (2) právě s Hofmannem (2).

I dál bude platit, že sokové proti největšímu uchazeči o postup zalezou do obranné ulity a budou čekat na brejk. Opakovaná výzva pro Svědíka, aby herní styl neustále zveleboval. „Musíme se s tím naučit pracovat. Zlepšovat se, rychleji otáčet těžiště hry, sypat centr za centrem a být před bránou důrazní,“ uvědomoval si zkušený obránce, jenž dostal v pětatřiceti letech novou chuť do fotbalu.

Ve Slovácku už ji pod Svědíkovými nástupci ztrácel. Stejně jako pevné místo v sestavě. „Zase mám chuť pracovat a vést tým. Máme skvělou partu, teď si to užívám. Změnu jsem potřeboval jako sůl. Nakopla mě. Zvlášť když přišel trenér, který má ambice. Jsem rád součástí takového projektu,“ přiznal.

I když věděl, že ho po Svědíkově příchodu znovu čekají na trénincích galeje a přísnost v každém detailu, těší ho, že může opět spolupracovat se starým známým z historické éry klubu z Uherského Hradiště. „Jsem rád, že jsem letní přípravu ve zdraví přežil,“ ulevil si s úsměvem. „Trenér ví, kdy zařvat a na koho. Když je potřeba, dokáže tým probrat. Pak se vždycky uklidní a dá nám v poločase rady, které nám pak v zápase pomůžou. Má to hlavu a patu. Náročnost se nám vyplácí a ještě bude,“ nepochyboval.

Pomáhá posila z Jablonce

Obráncům střelecky konkuruje pouze Oliver Velich, z něhož udělal trenér jasnou jedničku na pozici útočníka. Čtyřiadvacetiletá posila z Jablonce dostává přednost před Araujem-Wilsonem, Vachouškem či talentem Večeřou.

Kouče zaujal už v předchozím ročníku při hostování ve Varnsdorfu. Povedl se mu hlavně konec předchozí sezony, kdy začal střílet góly. „Líbil se mi pracovitostí, intenzitou a přímým tahem do koncovky. A hlavně pochopil, co po něm chceme. Že útočník není jen od toho, aby nabíhal, ale třeba se i dobře postavil v obranné fázi. S jeho prací jsme spokojení. Navíc je pořád ve věku, kdy může výkonnostně růst, což od něj čekáme,“ uvedl Svědík.

O větší prostor bojuje také chválený slovenský kanonýr Martin Rymarenko, jenž musel vynechat první kolo. I to ho zabrzdilo, přesto už na sebe stihl upozornit (nejen) gólem v Příbrami. „Ryma není čistá devítka,“ zmínil Svědík. „Hraje pod hrotem anebo vpředu ve dvojici. Vyhovuje mu, když nastupuje s větším útočníkem,“ připojil trenér, jenž má plno možností, jak si se složením elitní jedenáctky pohrát. Ví, že vedle vlastně ani moc sáhnout nemůže.

Ve finále může obrozené Zbrojovce klidně vystřelit výhru stoper či pátý náhradník.

Střelci Zbrojovky v nové sezoně

Stanislav Hofmann 2 góly Oliver Velich 2 góly Jan Juroška 2 góly Jakub Klíma 2 góly Patrik Žitný 1 gól Martin Rymarenko 1 gól Patrik Čavoš 1 gól Štěpán Vachoušek 1 gól Bienvenue Kanakimana 1 gól Adam Kronus 1 gól