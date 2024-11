Teror u Saláků nebere konce. Bývalý gólman pění: Já se z toho pos**u!

V tomhle zápase tahá za kratší konec provazu. Bývalý hokejový gólman Alexander Salák (37) se už několik týdnů potýká s dost velkým problémem. Jeho rodinu terorizuje kuna, která postupně zabila některá z domácích zvířat a neušetřila ani plechové miláčky. A zdá se, že bývalý reprezentant začíná být v koncích.

Pokračující boj ukázal Salák na sociálních sítích, kam přidal video s pohledem pod kapotu jednoho z aut. „Ty vole, já se z toho zvířete pose**, pobliju... Co to kur** je,“ bědoval. „Jenom pro update jak pokračuje souboj s kunou. Dvě auta opět směr servis,“ informoval své sledující, které dříve nepřímo také žádal o radu, co by mohlo škodnou odradit. Žádná ale nejspíš nepadla na úrodnou půdu. „Vyzkoušeno úplně vše, je vůči všemu imunní,“ zoufal si Salák, kterému malé a na oko velmi roztomilé zvíře pořádně zatápí.

Na škodnou nedávno nadávala také Sašova manželka Míša, jejiž vůz nezůstal ušetřen... „Tak už i moje auto. Všechny tři auta nepojízdné,“ stěžovala si v půli října Saláková, která jako maminka šesti dětí a vůz k běžnému fungování samozřejmě nutně potřebuje. „Králíčky zabila, slepice zabila, auta nám zničila,“ vypočítávala vše, co má kuna na svědomí. Už dříve dokonce její muž přiznal, že pod kapotou našel slepičí pařát.

Míša se pak upínala k tomu, že by řešením mohlo být nedávno pořízené štěňátko. „Snad zabere, až nám to okolo domu Elvisek pořádně očůrá a ta s**** se bude bát a půjde o dům dál," doufala. Jenže to se nestalo. Saša už tou dobou zvažoval drastičtější řešení. „Třetí auto do servisu. Přijímám i drastičtější rady než WC bloky do motoru. Válka začíná, k***o,“ psal tehdy s přídavkem emotikonu lebky se zkříženými hnáty. Jenže jak se zdá, zatím to není kuna, kdo je zralý na vyvěšení bílé vlajky...