Dostál: Nezapomenutelné derby? Za Bílka, říká gólman Zlína. Prestiž už cítí i nováčci

Jako kovaný Zlíňák musí souboje s celkem z Uherského Hradiště prožívat. Jinak to ani nejde. „Nezevšední to. Myslím, že se na to všichni těší. Kór když jde o první zápas po roce, kdy jsme byli ve druhé lize,“ připomíná v rozhovoru pro iSport gólman Stanislav Dostál, který před sezonou podepsal novou dvouletou smlouvu a po příchodu nového kolegy ze Slovenska (Samuela Belaníka) si v přípravě jednoznačně udržel pozici jedničky.

Jaké derby si okamžitě vybavíte?

„Nejvíc ve mně zanechalo stopy, když jsme za trenéra Michala Bílka vyhráli u nich 4:0. Tohle derby ve mně zůstalo. Nezapomenu na něho. Asi proto, že ostatní většinou končila rozdílem jednoho, dvou gólů a byla spíš vyhrocená, soubojová.“

Vnímají prestiž utkání i vaši cizinci?

„Jo, bavíme se o tom s nimi. A nejde jen o cizince, ale i nové kluky z Česka. Ať už jde o Michala Fukalu, Tondu Křapku. Už v přípravě jsme jim vysvětlovali, že je to pro nás prestižnější zápas. Myslím, že už se nám podařilo navnadit je na zdravou rivalitu. Slovácko má kvalitu, ať už se mu daří anebo ne. Musíme k jeho síle přistoupit s respektem a zároveň si jít doma za vítězstvím.“

Máte ve druhé kabině nějakého kamaráda?

„Kamaráda bych úplně neřekl. Nicméně mládežnickými výběry jsme prošli s Milanem Hečou, Vlastou Daníčkem, víc osobně znám i Máru Havlíka. Dáňa (Daníček) je největší hecíř a vždycky bude. Ten je bude připravovat na rivalitu. (úsměv) Nedá nám ani metr zadarmo. To musíme vědět.“

Trenéra Jana Kameníka rovněž dobře znáte, vedl vás před pár lety ve Zlíně. Jeho rukopis je jasný, že?

„Přesně tak. Do Slovácka si vzal většinu realizačního týmu z Vyškova. Když jsem viděl utkání s Olomoucí, bylo jasně patrné, co trenér po hráčích chce. Je tam chvíli, pořád to pilují. My, co ho známe, víme, jakým stylem chce hrát. Je to podobné, jako u nás. Na prvním místě je pečlivá obrana, dodržování taktických pokynů a vyjíždění do rychlých kontrů. Když si vybavím zápasy s Vyškovem, moc šancí ani na jedné straně nebylo.“

Co říkáte na výkon soupeře proti Sigmě (0:1)? Špatný rozhodně nebyl.

„Výborný zápas. Olomouc byla akorát šťastnější díky tomu, že dala gól.“

Vy jste pro změnu překvapili obratem v Teplicích. Překvapili jste hodně lidí, co?

„Asi jo. Rodina i známí mi říkali, že nám po prvním poločase moc nevěřili. Sami víme, že nám nevyšel. Nakonec jsme překvapili herně i výsledkově. V sestupové sezoně se nám stávalo, že jsme měli po inkasovaném gólu hlavy dole. Těžko jsme zápasy vyrovnávali anebo otáčeli. Teď mě potěšilo, že jsme si šli za lepším výsledkem.“

V brance máte nového konkurenta. Zkušeného Slováka Mateje Rakovana nahradil v létě jeho krajan Samuel Belaník ze Žiliny. Liší se spolupráce?

„Bely je mladší, všechno tady poznává. Na tréninku je snaživý a určitě se bude zlepšovat. S Rakym jsme poslední dva tři roky najeli na stejnou notu. Užili jsme si kopec srandy i mimo hřiště, s rodinami. Bylo to už přátelštější oproti Samovi. Což je logické. Je tady chvíli, musí se to vystříbřit.“

Očima trenéra Zlína Bronislava Červenky

Konečně zaplnit Letnou!

„Co se týká regionu, je to ten největší zápas. Pro fanoušky je derby hodně nabité energií a nemá favorita. Proti Olomouci hrálo Slovácko velice dobře, nezasloužilo si prohrát. Remíza by byla asi spravedlivá. Trenér Kameník už ve Vyškově stavěl na dobré defenzivě a rychlých protiútocích. Hráli jsme proti němu v minulé sezoně dvakrát a Honza svůj styl nemění. Čeká nás těžký zápas.

Výhra v Teplicích nás povzbudila. Asi nikdo nečekal, že tam přijedeme a vyhrajeme. Jsou to plusové body, ale budou k ničemu, pokud na ně nenavážeme. Musíme hrát aktivně. Bylo by krásné, kdyby se konečně zaplnila celá Letná. Dlouho jsme to nezažili. I tempo zápasu je vždycky jiné, když vás ženou fanoušci. Věřím, že budou spíš pozitivní a kluci jim to na hřišti výkonem vrátí. Derby se kolikrát rozhoduje spíš v hlavě, než v nohách.“

Připomeňte si poslední ligové derby mezi Zlínem a Slováckem:

