Oslavy střelce Hložka s nároďákem: Belmondo jen na hotelu!

25 milionů od Fouska do kabiny Bůhsuď, jestli se asociační předseda Petr Fousek (62) plácl v úterý přes kapsu při oslavě svých narozenin, ovšem přes tu svazovou se praštit musí. Sliby se mají totiž plnit. Haná je pro nároďák úrodná země. Loni tady postoupil po výhře nad Moldavskem na Euro, teď se přes Gruzii prodral mezi smetánku Ligy národů. „Je to odměna pro všechny za dlouhodobou a složitou práci,“ prohlásil Fousek. Fajn slovíčka, jenže za ně si hráči a realizační tým nic nekoupí. Takže, sem s tím rancem bankovek! Šéf FAČR původně slíbil do kabiny prémii 20 milionů korun, ale po zářijovém nářezu od Gruzie (1:4) ji zvedl na 25. Strahovská pokladna je sice chudá jako kostelní myš, ale dá se na to použít balík cirka 37 milionů kaček, který do ní pošle UEFA.