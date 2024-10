Teror u bývalého gólmana Saláka: Zabitá zvířata a pokažená auta!

Jeden malý tvor a kolik dokáže nadělat trápení! O tom by teď dlouze dokázali mluvit Míša a Saša Salákovi. Rodinu bývalého hokejového reprezentanta totiž začala terorizovat kuna, která se jim nejprve pustila do zvířat, která chovají, a zároveň postupně poničila všechna auta v domácnosti!

Před několika dny ukázal někdejší brankář Alexander Salák šílený nález pod kapotou, kde mu kuna zanechala ožraný pařát. Tehdy se ještě podle emotikonu a dvojsmyslného vtípku zdálo, že bere vše s nadhledem, ale teď už nejspíš jeho rodině dochází trpělivost. Jeho žena Míša na sociálních sítích přiznala, že na první pohled roztomilé zvíře je začalo dost terorizovat.

„Tak už i moje auto. Všechny tři auta nepojízdné,“ stěžovala si Saláková, která je maminkou šesti dětí a vůz k běžnému fungování samozřejmě nutně potřebuje. Kuna ji o něj však dočasně připravila. A nejen o něj. „Králíčky zabila, slepice zabila, auta nám zničila,“ udělala výčet toho, co Salákovi museli v posledních dnech řešit.

Úsměvavá blondýnka tak doufá, že by pomoci mohl nejmladší člen v domácnosti, ndávno pořízené štěňátko. „Snad zabere, až nám to okolo domu Elvisek pořádně očůrá a ta s**** se bude bát a půjde o dům dál," přeje si. Její manžel se ale nejspíš na čtyřnohého miláčka tolik nespoléhá a na internetu nepřímo požádal své sledující o radu. „Třetí auto do servisu. Přijímám i drastičtější rady než WC bloky do motoru. Válka začíná, k***o,“ napsal s přídavkem emotikonu lebky se zkříženými hnáty.