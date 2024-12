Zraněná Shiffrinová ukázala: Děsivé záběry z nemocnice!

Lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová (29) vyděsila před pár dny své fanoušky pádem v Killingtonu, po kterém se asi jen tak zpátky na svah nevydá. Na sociálních sítích fanouškům odkryla dost děsivé momenty z nemocnice, kam ji po incidentu museli transportovat.

„Děkuji všem za podporu! Celá atmosféra v Killingtonu, dobrovolníci, pracovníci pečující o přípravu kopce, rodina... Je to opravdu zvláštní atmosféra. Vím, že to nebyl víkend, který mnozí očekávali nebo v který doufali... ale bohužel,“ začala svůj internetový vzkaz úsměvavá Američanka, která se po týdnu vrátila zpět k děsivému karambolu.



„Když se nad pádem zamýšlím zhruba po týdnu, jsem neskutečně vděčný, že to nebylo horší. Byla jsem sakra blízko k tomu, abych si prorazila některé orgány, což by tuto situaci změnilo k naprosto horšímu. Jsem vděčná za svůj tým, za všechny v Rutland Regional Medical Center i ve Vail Health, kteří se o mě starali, a za příval lásky a milých slov od vás všech,“ těšilo blondýnku, která před několika měsíci oznámila zásnuby s Aleksandrem Kildem. Zároveň se vyjádřila ke spekulacím, co přesně jí děsivé zranění v podobě probodnutého břicha způosbilo.



„Hodně se spekulovalo o tom, co způsobilo to propíchnutí... a hodně se diskutovalo o »iniciativě za čistý kopec«. Někteří říkají, že kolík béčkové sítě, někteří, že základna brány, někteří spekulují o batohu vedle béčkové sítě. Já samozřejmě plně podporuji další bezpečnostní opatření na kopci. Ale myslím, že v mém případě došlo k poškození ještě předtím, než jsem se k síti přiblížila,“ zamýšlela se nad důvodem. Zároveň poděkovala všem, kteří ji po havárii pomohli.

„Kromě vlastních trenérů a dobrovolníků, kteří mi pomohli, chci poděkovat Jojovi (trenér Švýcarska), který se ke mně dostal jako první a strašně moc mi pomohl. Po několikerém přezkoumání videa si myslíme, že to byla špička mé lyžařské hole... vzhledem k velikosti a tvaru místa vstupu. Možná se zabodla dovnitř a pak jsem se přes ni překulil, což vyhloubilo malý vchod. Opravdu těžko říct. Jsme rádi, že se to omezilo na poškození svalů,“ oddechla si lyžařská hvězda, která k příspěvku přidala několik obrázků, ze kterých mrazí.

Bližcí informace ohledně toho, kdy by mohla naskočit zpátky na lyže ale prozatím Mikaela nesdělila...