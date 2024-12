Shiffrinová: Jsem probodnutá jak sněhulák. Záhadné zranění, teď pauza

Americkou lyžařku Mikaelu Shiffrinovu čeká několik týdnů pauzy poté, co se v sobotu zranila při tvrdém pádu v obřím slalomu v Killingtonu. Největší problémy jí přivodilo záhadné bodné zranění. „Začínáme s procesem léčby,“ vysvětlila Shiffrinová.

Je celá bolavá, ale neztrácí dobrou náladu. Když Shiffrinová na sociálních sítích popisovala, jak se cítí, pomohla si přirovnáním ke kreslenému sněhulákovi Olafovi z Disneyovky Ledové království, který se v komické scéně napíchnul na rampouch.

„Byla jsem probodnuta – skoro jako Olaf,“ líčila usměvavá Shiffrinová ve videu. „Mám doslova bodnou ránu a docela výrazné svalové zranění v celé pravé šikmé oblasti. Začínáme s procesem léčby a doufám, že se brzy vrátím k tomu, abych mohla lyžovat.“

Hned to ale nebude. Shiffrinová uvedla, že jí bude trvat několik týdnů, než se dostane znovu do formy. Za všechno může nešťastný moment ze sobotního závodu v Killingtonu, kde útočila na rekordní sté vítězství ve Světovém poháru. Pár branek před cílem upadla a ve značné rychlosti po zádech doklouzala do záchranných sítí.

„Záměrně jsem se snažila jet co nejagresivněji. Jen si nejsme úplně jistí, jak jsem se píchla,“ uvedla Shiffrinová. „Právě teď jsem dost omezená v tom, abych něco dělala. Přinejmenším několik týdnů nebudu schopná vydržet síly, kterým při jízdě čelím.“

Shiffrinová kvůli zranění už vynechala nedělní slalom v Killingtonu. Příští týden přijde o úvodní rychlostní závody sezony v Beaver Creeku, ohrožený je její start i ve dvou obřích slalomech v předvánočním víkendu ve Svatém Mořici. V technických disciplínách by mohla stihnout slalom a obří slalom v Semmeringu těsně před Silvestrem.